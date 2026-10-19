José Antonio Oñate, pescadero: "El mejor día para comprar pescado no es el martes, sino el miércoles porque está más fresco"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El pescadero José Antonio Oñate desmiente el mito de no comprar pescado los lunes, aunque aclara que ese día predomina el producto de importación de países como Noruega, Escocia o Chile. Aunque las flotas españolas vuelven a descargar el martes, la logística provoca que el producto nacional recién capturado no llegue bien asentado a todas las pescaderías hasta el día siguiente. El miércoles se consolida como el mejor día para comprar pescado de las costas españolas, ofreciendo la máxima frescura, mayor variedad de especies y precios más estables.

¿Cuántas veces te has plantado frente al mostrador de la pescadería dudando de si lo que vas a llevarte a casa es realmente fresco? Comprar pescado tiene mucho de rutina y de tradición familiar, pero también está rodeado de leyendas urbanas.

Durante décadas, hemos escuchado la misma cantinela repetida una y otra vez: "Nunca compres pescado los lunes". Y aunque nuestras abuelas tenían sus buenos motivos en el pasado, la realidad de los mercados actuales ha cambiado por completo.

José Antonio Oñate, un experimentado pescadero que conoce a la perfección los entresijos de las lonjas, ha decidido arrojar luz sobre este tema. Su revelación está cambiando cómo muchos consumidores planifican su lista de la compra.

Oñate es muy claro respecto a los temidos lunes. Sí se puede comprar pescado ese día, rompiendo así uno de los mitos más arraigados de nuestra gastronomía. No hay ningún riesgo.

Sin embargo, hay una letra pequeña que debes conocer. Si vas a la pescadería a principios de semana, el género que encontrarás será, en su inmensa mayoría, producto de importación.

Hablamos de salmón criado en Noruega, piezas procedentes de Dinamarca, pescados de Escocia o especies que viajan desde Chile. Es un producto excelente y seguro, pero no es el pescado nacional recién capturado.

Entonces, ¿qué ocurre con el martes? La creencia popular dicta que, tras el descanso de fin de semana de los marineros, el martes es el gran día en el que las flotas españolas vuelven a descargar.

El mejor día para comprar pescado

Es cierto que el martes entra el pescado nacional a las principales redes de distribución y llega a los grandes mercados mayoristas de madrugada.

Pero aquí es donde la logística entra en juego y Oñate comparte su consejo de oro, el día ideal para comprar el mejor pescado de nuestras costas no es el martes, sino el miércoles.

El motivo es pura lógica de distribución alimentaria. El miércoles, ese género capturado en el Cantábrico, el Atlántico o el Mediterráneo ya ha llegado físicamente a todas las pescaderías de barrio.

El producto ya está perfectamente asentado en los expositores, preparado por los profesionales y en su punto máximo de frescura para el cliente final.

Comprar el miércoles te asegura llevarte a casa doradas, lubinas, merluzas o boquerones de proximidad con una calidad inigualable. Es el momento en el que el producto local brilla de verdad.

Además, al haber mayor volumen de género nacional disponible, los precios se estabilizan y la variedad de especies para elegir es mucho más rica.

La próxima vez que organices tu menú, recuerda a este experto. Deja los lunes para el salmón noruego, pero si buscas la excelencia de nuestras costas, tu día de mercado es el miércoles.

Tu paladar notará la diferencia, apoyarás al sector pesquero nacional y te asegurarás de comprar con la inteligencia de un profesional.