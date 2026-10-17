En vigor: una finca agrícola en España puede cambiar su consideración legal si lleva 20 años sin uso agrícola

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LO ESENCIAL Las claves La Ley 3/2026 de Montes de Andalucía establece que una finca agrícola abandonada durante 20 años sin uso oficial puede pasar a considerarse monte. Para el cambio de categoría legal, el terreno rústico debe tener al menos una hectárea o lindar con otros montes, y haber desarrollado vegetación forestal. Los suelos destinados realmente a la agricultura, viveros, plantas ornamentales y enclaves forestales aislados de menos de una hectárea quedan excluidos. Una vez clasificada como monte, la parcela no podrá reconvertirse libremente a uso agrícola sin una autorización expresa de la Consejería competente.

Una finca que durante décadas se utilizó para cultivar puede acabar teniendo legalmente la consideración de monte si se abandona y la vegetación forestal ocupa progresivamente el terreno. Desde abril de 2026, Andalucía cuenta con una regla mucho más concreta para determinar cuándo puede producirse ese cambio: si no existe constancia oficial de uso agrícola durante los últimos 20 años, el terreno ha adquirido características forestales y cumple determinadas condiciones, puede pasar a considerarse monte.

La medida aparece en la nueva Ley 3/2026, de 13 de marzo, de Montes de Andalucía, publicada el 20 de marzo y en vigor desde el 9 de abril de 2026. La norma sustituye a la anterior legislación forestal autonómica y redefine, entre otras cuestiones, qué terrenos deben considerarse legalmente monte.

El cambio no significa que cualquier parcela que lleve dos décadas sin sembrarse se convierta automáticamente en terreno forestal.

El artículo 4 establece tres condiciones fundamentales. Debe tratarse de un terreno rústico que anteriormente se destinara a la agricultura, no debe existir constancia oficial de su uso agrícola durante los últimos 20 años y, además, el espacio tiene que haber adquirido las características propias de un monte.

Es decir, tiene que existir vegetación forestal que desempeñe funciones ambientales, protectoras, productivas, culturales, paisajísticas o recreativas.

No basta con dejar de cultivar durante 20 años

La ley añade además un requisito relacionado con el tamaño.

Para adquirir esta consideración, el antiguo terreno agrícola debe tener una superficie mínima de una hectárea o ser colindante con otros montes. Por tanto, una pequeña parcela aislada de menor extensión no pasa automáticamente a considerarse monte por el simple hecho de llevar abandonada más de dos décadas.

Precisamente, la propia norma excluye de la consideración legal de monte los enclaves forestales situados dentro de terrenos agrícolas cuya superficie sea inferior a una hectárea, aunque la vegetación existente seguirá estando sometida a las normas específicas de protección de flora y fauna.

Los terrenos que continúan dedicándose realmente a la agricultura tampoco son monte.

La ley excluye expresamente los suelos destinados a usos agrícolas e incluye dentro de esta excepción determinados cultivos temporales intensivos con especies forestales aromáticas, condimentarias, medicinales o destinadas a producir frutos o cortezas. Tampoco considera monte los terrenos urbanos, los viveros forestales o las superficies dedicadas a plantas ornamentales.

La importancia del cambio de categoría no es únicamente administrativa.

Cuando un terreno adquiere legalmente la consideración de monte, volver a destinarlo a agricultura puede dejar de ser una decisión que el propietario pueda adoptar libremente. La nueva legislación considera cambio de uso forestal cualquier actuación que haga perder al monte esa condición y establece que, como regla general, esos cambios tienen carácter excepcional y requieren autorización de la Consejería competente.

La Administración debe valorar cuestiones como el riesgo de erosión y degradación del suelo, los recursos hídricos, los valores ecológicos, la prevención de incendios y el papel de esa superficie como sumidero de carbono antes de autorizar determinados cambios.

La norma también contempla algunas excepciones y procedimientos específicos.

Por ejemplo, determinadas actuaciones pueden realizarse en terrenos forestales sin que supongan formalmente un cambio de uso. Entre ellas aparecen algunas plantaciones de árboles o arbustos productores de frutos en secano, como almendros, castaños, nogales, pistachos, cerezos, avellanos o algarrobos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

También permite autorizar la instalación o recuperación de huertos para autoabastecimiento de hasta 0,25 hectáreas sin que ello implique necesariamente que el terreno deje de considerarse forestal.

Hay otro detalle importante: esos 20 años no son necesariamente inamovibles.

La propia Ley de Montes de Andalucía establece que el periodo podrá modificarse mediante los planes de ordenación de los recursos forestales. Por tanto, el plazo funciona como regla general autonómica, pero la planificación forestal puede introducir particularidades en determinadas zonas.

Además, no debe confundirse esta norma con las reglas existentes en otras comunidades autónomas. La legislación estatal permite que las autonomías desarrollen determinados aspectos de la definición de monte y, por eso, los plazos pueden ser diferentes dependiendo del territorio.

Galicia, por ejemplo, modificó recientemente su regulación para establecer condiciones mucho más estrictas y exigir 40 años de abandono para determinados antiguos terrenos agrícolas antes de considerarlos monte. En Andalucía, desde 2026, la referencia general son veinte.

La nueva norma andaluza tiene además un calendario particular. La mayor parte de la Ley 3/2026 entró en vigor el 9 de abril, mientras que su título dedicado al régimen de responsabilidad y sanciones empezó a aplicarse el 20 de junio de 2026.

Por tanto, abandonar una finca no supone simplemente dejarla sin cultivar.

Si pasan dos décadas sin constancia oficial de actividad agrícola, la vegetación forestal se consolida y la parcela alcanza al menos una hectárea o linda con otros montes, esa antigua finca agrícola puede acabar teniendo jurídicamente la consideración de monte en Andalucía. Y, una vez que eso sucede, recuperar después su uso agrícola puede requerir autorización administrativa.