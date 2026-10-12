Lara Ferreiro, psicóloga: "Vinicius vive las suplencias como una desvalorización personal que amenaza a su ego"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro analiza la gestión emocional de Vinicius Junior tras su reciente expulsión frente al Villarreal por tirar del pelo a Nathan Saliba. Ferreiro explica que el futbolista sufre un "secuestro amigdalino" y una baja tolerancia a la frustración, lo que anula su capacidad para regular impulsos ante provocaciones o arbitrajes desfavorables. La experta señala que el brasileño percibe las suplencias como una desvalorización personal de su ego, influenciado por su autoexigencia, la competencia con Mbappé y el fallido Balón de Oro. Factores como el impacto emocional del racismo sufrido y la falta de límites por un entorno hiperprotector contribuyen a reforzar sus conductas desadaptativas y su estado de hipervigilancia.

El talento descomunal no siempre viene acompañado de la capacidad de gestionar las emociones en la élite.

Vinicius Junior, a sus 26 años, vuelve a situarse en el ojo del huracán tras su reciente expulsión ante el Villarreal el pasado sábado.

Un incomprensible tirón de pelo a Nathan Saliba le costó la tarjeta roja y desató un nuevo incendio mediático a las puertas del Clásico.

La psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, explica que el delantero sufre habitualmente un "secuestro amigdalino".

En momentos de extrema activación, la respuesta emocional domina su conducta, anulando la capacidad de sus redes prefrontales para regular el impulso y reflexionar antes de actuar.

Esta baja tolerancia a la frustración es una trampa mental. Cuando el jugador sufre una provocación o una decisión desfavorable, su mente queda atrapada en el enfado.

A partir de ese segundo, deja de competir contra el adversario para empezar a luchar contra sí mismo.

Vinicius, según la psicología

Los rivales conocen perfectamente esta vulnerabilidad y aprovechan cualquier roce para buscar su agresión reactiva.

El ego y la autoexigencia extrema también condicionan su carácter explosivo. Quedarse a las puertas del Balón de Oro de 2024 frente a Rodri supuso una profunda frustración para el jugador.

Además, compartir el protagonismo galáctico con Kyliam Mbappé genera una inevitable presión por su comparación social.

Esto explica por qué el brasileño percibe las suplencias, como su sonado enfado con Xabi Alonso en 2025, no como decisiones deportivas, sino como una desvalorización personal que amenaza su estatus.

El entorno del jugador influye en este bucle. Aunque voces como la de José Mourinho y la propia directiva exigen mayor protección para él, este respaldo incondicional es un arma de doble filo.

Justificar automáticamente todas sus salidas de tono refuerza conductas desadaptativas y fomenta el "síndrome del emperador", un estado donde la ausencia de límites perpetúa las reacciones violentas.

Por supuesto, es imposible analizar su actitud sin comprender la profunda herida del racismo.

Los deleznables episodios discriminatorios que ha padecido han provocado en él un desgaste emocional y un estado crónico de hipervigilancia.

Esta sensibilidad extrema le hace anticipar el rechazo constantemente, viviendo incluso los silbidos de su propia afición como una amenaza.

Vinicius tiene el fútbol a sus pies, pero necesita entrenar urgentemente su tolerancia al malestar. De lo contrario, su impulsividad seguirá eclipsando a uno de los mayores talentos de su generación.