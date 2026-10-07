Los nutricionistas coinciden: "Los huevos más buenos no se fríen, sino que se cocinan con leche, dátiles, harina y cacao"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Yamila Palloni propone una tarta de chocolate casera con un coste aproximado de 15 euros y sin técnicas complejas. La receta combina cinco dátiles, tres huevos, leche desnatada, harina de avena, cacao en polvo y levadura; los chips de chocolate son opcionales. Se trituran los dátiles con la leche, se integran el resto de ingredientes y se hornea la mezcla entre 30 y 40 minutos a 200 ºC. Los dátiles aportan dulzor, la avena hidratos y el huevo proteínas, aunque la receta debe consumirse con moderación por su aporte energético.

La repostería saludable suele enfrentarse a un problema: muchas recetas reducen azúcar o grasas, pero aumentan el precio y complican la preparación. Yamila Palloni propone otra fórmula para disfrutar del chocolate con ingredientes sencillos, accesibles y fáciles de encontrar.

La nutricionista ha compartido una tarta de chocolate que se prepara sin técnicas complicadas y con un coste de 15 euros. La propuesta busca combinar sabor, sencillez y presupuesto.

La receta, difundida en un vídeo en su perfil de Instagram, utiliza dátiles como ingrediente dulce, huevos, leche desnatada, harina de avena, cacao en polvo y levadura. Los chips de chocolate son opcionales y se añaden al gusto.

Para preparar la tarta hacen falta cinco dátiles, tres huevos, 180 mililitros de leche desnatada, 130 gramos de harina de avena, 30 gramos de cacao en polvo y 10 gramos de polvo para hornear. Además, también pueden incorporarse chips.

Pocos ingredientes, mucha energía

El primer paso consiste en triturar los cinco dátiles junto con la leche desnatada hasta obtener una preparación espesa y homogénea. Esta mezcla constituye la base sobre la que después se incorporarán los restantes ingredientes secos y los huevos.

Una vez conseguida esa textura, Palloni añade tres huevos, el cacao en polvo, la harina de avena y el polvo para hornear. Es importante mezclar bien para integrar todos los ingredientes y evitar que queden grumos durante la preparación.

La recomendación es realizar la mezcla con movimientos envolventes, una técnica para integrar ingredientes sin trabajar en exceso la masa. El objetivo es conseguir una preparación uniforme, sin acumulaciones de harina o cacao que puedan alterar la textura siempre.

Con la mezcla ya preparada, solo queda trasladarla a un molde apto para horno. En este momento pueden añadirse chips de chocolate además en la cantidad deseada, repartidos sobre la superficie para conseguir un resultado más intenso.

El horneado es uno de los pasos más sencillos de esta propuesta. Palloni indica que la tarta debe cocinarse durante 30 o 40 minutos a 200 ºC. El tiempo puede variar ligeramente según el horno utilizado en cada caso.

El resultado es una tarta de chocolate elaborada con alimentos y sin necesidad de recurrir a una larga lista de ingredientes. Los dátiles aportan dulzor, mientras que la avena proporciona hidratos de carbono y el huevo contribuye con proteínas en conjunto.

Ahora bien, que una receta se presente como saludable no significa que pueda consumirse sin medida. El cacao, los dátiles, la avena y especialmente los chips de chocolate aportan energía, por lo que la cantidad y el contexto importan.

La principal ventaja de esta propuesta está precisamente en su sencillez: permite preparar un postre casero sin equipamiento especial, con ingredientes relativamente económicos y en menos de una hora. Además, la receta puede adaptarse reduciendo o aumentando los chips.

Así, la tarta de Palloni se suma al repertorio de recetas de chocolate que buscan hacer compatible el disfrute ocasional de un dulce con una alimentación equilibrada. Una opción sencilla para quienes quieren preparar en casa un postre económico.