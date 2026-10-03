Un niño sostiene una pancarta en una manifestación contra los desahucios. EFE EFE

La psicología dice que los adultos nacidos entre 1976 y 2006 que sufren una subida del alquiler empeoran su salud

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio australiano asocia subidas del alquiler de al menos el 10% con un empeoramiento de la salud mental en inquilinos de 20 a 44 años y bajos ingresos. En ese grupo, el aumento se vinculó con una caída media de 1,46 puntos en la escala de salud mental; el efecto no fue claro con incrementos inferiores al 10%. El impacto fue mayor en hogares que ya dedicaban más del 30% de sus ingresos al alquiler: la reducción alcanzó 2,44 puntos y 3,31 entre los jóvenes. La investigación analizó 9.808 observaciones de 3.604 inquilinos australianos entre 2002 y 2019, pero es observacional y sus resultados no se trasladan automáticamente a España.

Una subida del alquiler no termina cuando se actualiza la transferencia mensual. También puede instalarse en la cabeza del inquilino: obliga a rehacer el presupuesto, aplazar gastos, buscar otra vivienda o convivir con el miedo a no poder mantener la casa durante los meses siguientes.

Una investigación publicada en Social Science & Medicine ha encontrado que los aumentos importantes del alquiler se relacionan con un empeoramiento de la salud mental entre adultos jóvenes con ingresos bajos. El efecto apareció cuando la subida alcanzaba al menos el 10% y se concentró en los participantes de 20 a 44 años.

Por tanto, la referencia del titular a los nacidos entre 1976 y 2006 debe entenderse como un gancho generacional aproximado, no como la cohorte estudiada. Los investigadores no seleccionaron personas por su año de nacimiento ni hallaron el mismo resultado hasta los 50 años: compararon dos grupos de edad dentro de una muestra australiana.

El trabajo fue realizado por Kate Mason, Erika Martino, Adelle Mansour y Rebecca Bentley, investigadoras vinculadas a la Universidad de Melbourne. Utilizaron datos de la encuesta longitudinal HILDA, que sigue anualmente las condiciones económicas, familiares, laborales y sanitarias de miles de residentes en Australia.

El análisis reunió 9.808 observaciones correspondientes a 3.604 inquilinos de viviendas privadas, con edades comprendidas entre 20 y 64 años. Todos pertenecían a hogares situados en el 40% inferior de la distribución nacional de ingresos y permanecían en la misma vivienda entre dos entrevistas consecutivas.

El impacto apareció a partir del 10%

Los autores diferenciaron tres situaciones: alquiler estable o reducido, subida moderada inferior al 10% y aumento de al menos el 10%. Después compararon la salud mental de una misma persona en los años sin incremento con aquellos en los que su arrendador elevó la renta.

Entre los inquilinos de 20 a 44 años, una subida mínima del 10% se asoció con un descenso medio de 1,46 puntos en esa escala frente a los periodos con renta estable. No se encontró una relación estadísticamente clara para incrementos inferiores ni para el grupo de 45 a 64 años.

La vulnerabilidad económica marcó otra diferencia. Entre quienes ya destinaban más del 30% de los ingresos del hogar al alquiler, los aumentos de al menos el 10% se relacionaron con una caída media de 2,44 puntos. En los jóvenes sometidos previamente a esa presión, la diferencia alcanzó 3,31 puntos.

Estas cifras describen cambios medios, no significan que cada afectado desarrolle ansiedad o depresión. Una reducción pequeña en una escala poblacional puede, sin embargo, desplazar a más personas hacia niveles de sufrimiento psicológico, pérdida de funcionamiento o necesidad de atención profesional.

El diseño de efectos fijos ofrece una ventaja: cada participante funciona parcialmente como su propio punto de comparación. Los modelos también tuvieron en cuenta cambios en los ingresos, la convivencia con una pareja, la edad y el año de la encuesta.

Aun así, el estudio es observacional y no demuestra causalidad. Tampoco puede trasladarse automáticamente a España, donde el mercado, las ayudas y las reglas de actualización son diferentes. Los datos australianos abarcan de 2002 a 2019.

Además, quedaron fuera las personas que se mudaron entre entrevistas porque no podía saberse con precisión si habían recibido una subida antes de marcharse. Esto puede ocultar algunos de los casos más duros: quienes abandonaron su hogar porque no podían asumir el nuevo precio.

Los análisis de sensibilidad realizados por las autoras apuntan precisamente a que esta exclusión probablemente infravalora el impacto real. La asociación fue más intensa entre jóvenes y hogares que ya sufrían problemas de asequibilidad, pero no apareció con claridad por discapacidad, origen cultural o condición de familia monoparental.

La conclusión no es que cualquier aumento arruine automáticamente la salud. El deterioro apareció con subidas del 10% o más entre inquilinos jóvenes y con ingresos bajos. Para ellos, el alquiler no es únicamente una factura: una subida brusca puede convertirse en un auténtico acontecimiento psicológico.