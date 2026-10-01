La psicología sugiere que los vecinos que saludan en el ascensor no son educados, sino que tienden a ser más seguros

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LO ESENCIAL Las claves Saludar en el ascensor suele estar relacionado con seguridad y comodidad social, no necesariamente con educación o extroversión. La psicología indica que este gesto refleja atención al entorno y la capacidad de reconocer a otras personas con naturalidad. No saludar no implica ser maleducado; puede deberse a distracción, timidez, costumbres culturales o simplemente deseo de mantener silencio. Un saludo breve puede reforzar la familiaridad entre vecinos y contribuir a sentimientos de pertenencia y bienestar.

Entras al ascensor, pulsas tu planta y, justo antes de cerrarse las puertas, aparece un vecino. Hay quien mira al frente en silencio y quien dice buenos días. Según la psicología, ese pequeño gesto cotidiano puede revelar algo más.

Saludar no demuestra automáticamente que alguien sea educado, extrovertido o seguro. Sin embargo, encaja con habilidades sociales relacionadas con prestar atención al entorno, reconocer a otras personas y actuar con naturalidad, sin dedicar demasiada energía al juicio ajeno diario.

La escena cotidiana obliga a compartir durante unos segundos un espacio reducido con alguien que quizá apenas conocemos. Iniciar un contacto mínimo exige romper el silencio, mirar al otro y asumir que probablemente responderá, aunque no sepamos cómo exactamente.

Ahí aparece la seguridad personal. Una persona segura no necesita convertir cada interacción en una prueba ni calcular constantemente la impresión que causa. Puede decir buenos días, recibir una respuesta breve o ninguna y continuar sin interpretar el resultado como rechazo.

No es por confianza

La psicología ha documentado que la ansiedad social está relacionada con preocupación ante la evaluación negativa y con estrategias de protección durante las interacciones. En esos casos, encuentros cotidianos pueden sentirse más amenazantes de lo que objetivamente son.

Por eso, saludar con naturalidad puede interpretarse como una señal bastante compatible con comodidad social, pero no como una prueba de confianza. Una persona reservada puede ser segura, mientras alguien hablador puede sentirse inseguro. El comportamiento aislado nunca cuenta la historia completa.

También importa la atención. Cuando caminamos pensando en problemas, trabajo o mensajes del móvil, podemos atravesar espacios compartidos sin registrar a quienes están alrededor. Levantar la mirada y reconocer al vecino supone salir del mundo propio y atender al entorno.

Esa atención hacia los demás forma parte de la vida social cotidiana. No hace falta mantener una conversación para establecer conexión: investigaciones sobre relaciones débiles han encontrado asociaciones entre estos contactos cotidianos y sentimientos de pertenencia y bienestar.

Los vecinos encajan especialmente bien en esa categoría. No son amigos ni desconocidos: son personas que reconocemos, encontramos periódicamente y con quienes compartimos un lugar. Un saludo puede reforzar esa familiaridad sin obligar a transformar el encuentro en conversación.

Investigaciones recientes sobre interacción social señalan que los contactos breves pueden favorecer la conexión, aunque también muestran que las personas difieren en cuánto desean relacionarse. Por eso, un saludo funciona como una mínima invitación más que como una obligación de conversar.

Y hay un matiz importante: no saludar tampoco significa ser maleducado, poco empático o inseguro. Puede deberse a distracción, cansancio, timidez, costumbre cultural, preocupación personal o deseo de mantener silencio. La psicología no permite diagnosticar personalidad desde un gesto.

Lo interesante, entonces, está menos en clasificar al vecino que saluda y más en entender qué comunica el comportamiento. Un buenos días espontáneo reconoce al otro, reduce momentáneamente la distancia y puede convertir un trayecto rutinario en una experiencia.

Así que la próxima vez que alguien entre en el ascensor, quizá ese saludo sea más que una fórmula de cortesía. Puede reflejar atención, comodidad social y disposición al contacto, aunque ninguna cualidad pueda deducirse con certeza de dos palabras.