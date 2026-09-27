Un cuenco de fresas bajo un chorro de agua. iStock iStock

Los meteorólogos coinciden: "La semana del 28 de septiembre llega con tormentas provocadas por el calor que ha hecho"

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Las claves Generado con IA La llegada de una profunda borrasca pondrá fin a los días de calor anómalo en España y traerá lluvias, chubascos y tormentas. El cambio de tiempo está relacionado con la entrada de aire frío en altura y la aproximación de frentes atlánticos, favoreciendo una mayor inestabilidad. El lunes la inestabilidad se notará en el norte y oeste, y el martes las lluvias entrarán por Galicia, avanzando hacia más zonas en los días siguientes. Aunque las temperaturas descenderán, seguirán por encima de la media para esta época del año.

La llegada de la primera borrasca del otoño cambiará el tiempo en España durante los últimos días de septiembre, después de una etapa marcada por temperaturas especialmente elevadas en buena parte del país.

Mar Gómez, meteoróloga, explica que el cambio estará relacionado con la llegada de aire más frío en altura y la aproximación de frentes atlánticos, en un contexto atmosférico que favorecerá una mayor inestabilidad.

Según detalla la meteoróloga en su canal de TikTok, el chorro polar podría comenzar a ondularse durante los próximos días, permitiendo que los frentes atlánticos se acerquen a la Península.

Esta modificación en la circulación atmosférica hará desaparecer, en palabras de Gómez, "el escudo de estabilidad" que ha predominado hasta ahora. La próxima semana estará marcada por lluvias, chubascos y tormentas.

El lunes comenzará a notarse la inestabilidad especialmente en el norte y el oeste peninsular, aunque también podrían producirse algunos chubascos en el área mediterránea, según la previsión de Gómez.

#meteorologia #aprenderentiktok #cienciaentiktok #curiosidades ♬ Epic Inspiration - Kidmada @margomezh Llega una profunda borrasca para arrancar el otoño y podría ser una ciclogénesis explosiva. 🌀🍂 Después de días de estabilidad, calor anómalo y ambiente casi veraniego, la atmósfera empieza a cambiar de forma clara. El bloqueo anticiclónico pierde fuerza, el chorro polar se ondula y el Atlántico abre la puerta a una borrasca muy profunda que podría intensificarse rápidamente en pocas horas y afectarnos indirectamente la próxima semana. Eso es precisamente una ciclogénesis explosiva: una borrasca cuya presión cae de forma muy brusca, haciendo que el sistema gane fuerza rápidamente. #ciencia

El martes, el frente asociado a la borrasca, situada cerca de las Islas Británicas, se aproximará a la Península. Las lluvias entrarán por Galicia y avanzarán posteriormente hacia el oeste y norte.

Durante esa jornada también se esperan chubascos fuertes en el nordeste. La situación continuará evolucionando el miércoles, cuando el frente avanzará y dejará precipitaciones en un número mayor de zonas del país.

Llega el otoño

El jueves, además, las lluvias podrían intensificarse de forma notable en el nordeste, coincidiendo con el comienzo de octubre. La evolución prevista prolongará así el episodio de inestabilidad durante varios días.

El origen de este cambio se encuentra, según Gómez, "en el contraste". España llega a este episodio después de registrar una situación cálida durante los últimos días.

El suelo y el Mediterráneo todavía conservan una cantidad importante de calor. Si aparece aire más frío en altura o llega un frente, el contraste puede favorecer la formación de nubes de evolución.

En esas condiciones, la atmósfera puede generar chubascos y tormentas, precisamente el tipo de tiempo que podría acompañar a la llegada de la borrasca durante la última semana de septiembre.

Las temperaturas también descenderán con la llegada de este cambio. Sin embargo, Gómez advierte de que, pese a la bajada, los valores seguirán situándose por encima de la media para estas fechas.

Por tanto, el comienzo de octubre traerá un ambiente diferente al de estos días, con menos calor y una atmósfera más inestable, aunque las temperaturas continuarán siendo relativamente elevadas para la época.