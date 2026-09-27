Eneko, pescadero, sobre el anisakis: "Nos lo llevamos comiendo toda la vida, no pasa nada si lo has cocinado mucho"

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Eneko, ex pescadero, muestra en un vídeo cómo retirar anisakis de una lubina salvaje y explica que su presencia es común en pescados grandes. Afirma que el anisakis no supone un peligro si el pescado se congela a -20 ºC o se cocina a más de 60 ºC durante al menos un minuto. La congelación en casa debe durar al menos 48 horas, ya que algunos congeladores no alcanzan la temperatura recomendada. Eneko insiste en que llevamos comiendo anisakis toda la vida y que, con el tratamiento adecuado, no es necesario desechar el pescado.

El anisakis puede aparecer en el pescado que llega a nuestras cocinas, especialmente cuando se trata de ejemplares salvajes. Eneko, antiguo pescadero, ha mostrado cómo retirarlo de una lubina.

En un vídeo publicado en TikTok, Eneko, conocido como enekoboll, enseña una lubina salvaje que le había dado su madre y que presenta varios anisakis en su carne.

Antes de comenzar a prepararla, el creador advierte a sus seguidores de que van a encontrar numerosos parásitos en el pescado. "Vais a flipar", asegura mientras señala diferentes zonas de la lubina.

Eneko explica que ha trabajado en una pescadería y que por eso reconoce fácilmente los anisakis. Después abre el pescado en libro para mostrar con detalle los ejemplares.

"Como veis, está súper limpio, está descongelado", comenta mientras señala una zona oscura que podría confundirse con una vena. Según explica, en realidad se trata de anisakis.

Desparasitación

A continuación, comienza a retirarlos con unas pinzas y muestra también uno de los parásitos que encuentra fuera del pescado. Durante todo el proceso continúa señalando los que aparecen.

El antiguo pescadero también explica que la cantidad de anisakis puede variar según el tamaño del ejemplar. "El pescado, cuanto más grande sea, más anisakis va a tener", afirma durante la grabación.

Después de revisar completamente la lubina, Eneko muestra los parásitos que ha conseguido retirar. "Ya tenemos la lubina limpia y nos han salido todos estos", señala mientras enseña aproximadamente diez ejemplares.

Sin embargo, también reconoce que algunos pueden permanecer en el pescado. "Y los que quedan por ahí que nos los vamos a comer", comenta antes de introducir la lubina en el horno.

El pescado termina cocinado sobre una cama de patatas. Eneko explica que él se come la cabeza, la tripa y la espina, mientras que su pareja consume uno de los filetes preparados.

Durante el vídeo, además, insiste en que la presencia de anisakis no significa necesariamente que haya que descartar el pescado, siempre que se aplique un tratamiento adecuado.

"El anisakis nos lo llevamos comiendo toda la vida", afirma Eneko, quien considera que actualmente se observa más, especialmente en pescados como la merluza, donde puede resultar visible.

Según la información aportada, el anisakis muere cuando el pescado se congela a -20 ºC o cuando, durante la cocción, el centro alcanza más de 60 ºC durante al menos un minuto.

La congelación requiere especial atención porque algunos congeladores domésticos no alcanzan realmente los -20 ºC. Por ello, el texto recomienda mantener el pescado congelado durante al menos 48 horas.

Más allá de retirar los ejemplares que se encuentran a simple vista, el tratamiento mediante congelación o una cocción suficiente resulta clave para evitar problemas asociados al consumo de pescado con anisakis.