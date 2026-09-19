Mourinho, en el partido contra el Valencia NIGEL RODDIS Agencia EFE

Un psicólogo sobre Mourinho: "Es el que cambió la mentalidad colectiva del Real Madrid, ahora es un equipo que no se rinde"

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Las claves Generado con IA José Mourinho cambió la mentalidad colectiva del Real Madrid desde su llegada en 2010, fomentando una actitud más competitiva y menos acomodada. El psicólogo Juan Ruiz destaca que Mourinho transformó la interpretación del 'señorío' madridista hacia una mayor agresividad y lucha en el campo. Durante su etapa, el Real Madrid rompió la hegemonía del Barcelona y logró éxitos como la Liga de los 100 puntos y 121 goles. Mourinho regresa al Bernabéu con un discurso centrado en la unidad y en convertir la presión en ambición compartida entre afición y equipo.

La llegada de José Mourinho al Real Madrid en 2010 no solo cambió el banquillo, sino la forma de competir. Para el psicólogo deportivo Juan Ruiz, aquel proceso transformó la mentalidad colectiva del conjunto blanco.

Ruiz sostiene que Mourinho detectó desde el principio una actitud demasiado acomodada en el vestuario madridista. El propio técnico portugués explicó que encontró a los jugadores "muy mimados" y consideró necesario cambiar esa mentalidad.

Según el psicólogo, aquella transformación consistió en sustituir una determinada interpretación del señorío madridista por una agresividad competitiva mayor. El objetivo dejó de ser únicamente jugar bien para convertirse también en competir hasta el final.

Mourinho defendía que el señorío del Real Madrid había sido entendido de forma equivocada. Para él, representar los valores del club implicaba comportarse como caballeros, pero asumir cada partido con intensidad propia de una batalla.

Esa idea, trasladada al terreno de juego, habría contribuido a construir el carácter que Ruiz atribuye al Real Madrid actual. El psicólogo considera que aquel equipo empezó entonces a luchar, resistir y buscar remontadas.

Mourinho vuelve

La clave, según su análisis, estuvo en un cambio de mentalidad colectiva. Mourinho pretendía que sus jugadores afrontaran los encuentros con máxima implicación, hasta describir algunos partidos como cuestiones de "vida o muerte".

El contexto de aquella llegada ayuda a entender el desafío. En 2010, el Real Madrid sufría eliminaciones repetidas en octavos de final de la Champions, mientras el Barcelona dominaba el fútbol nacional e internacional.

Mourinho llegó con un perfil poco acomodado y actuó como catalizador para modificar aquella dinámica. Durante tres temporadas protagonizó una etapa de enorme intensidad y tensión mediática, pero consiguió importantes resultados deportivos.

Entre ellos destacó la Liga de los 100 puntos y los 121 goles, una campaña que permitió al Real Madrid romper la hegemonía del Barcelona. El equipo encontró una versión competitiva frente al gran rival.

Su etapa terminó en 2013 después de una temporada marcada por la polarización entre los aficionados. Sin embargo, el legado que Ruiz rescata ahora no se centra en aquellas disputas, sino en su cultura competitiva.

Trece años después de su salida, Mourinho regresa al Santiago Bernabéu con un discurso diferente. El portugués ha pedido que la afición centre su pasión en el equipo y no en su propia figura.

Ese cambio también afecta a su manera de afrontar el proyecto. Ahora busca que la presión del entorno se transforme en ambición compartida y que grada, jugadores y banquillo avancen hacia un mismo objetivo competitivo.

Para Ruiz, la importancia de Mourinho trasciende los resultados concretos: su principal aportación fue modificar una mentalidad colectiva. De ahí surgiría, según su interpretación, un Real Madrid preparado para no rendirse.