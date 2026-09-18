Los veterinarios coinciden: los gatos necesitan una rutina estricta para no estresarse; si no, se pueden incomodar

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Las claves Generado con IA Los gatos necesitan una rutina diaria y estricta para evitar el estrés y sentirse seguros en su entorno. Alteraciones en los horarios de comida, juego o descanso pueden provocar ansiedad y problemas de conducta en los gatos. Mantener horarios fijos para actividades básicas ayuda a reducir la ansiedad y mejora la salud general del gato. Establecer una rutina ordenada en casa favorece el bienestar físico y emocional de los gatos, similar a los beneficios que ofrece a los niños.

Los gatos necesitan una rutina diaria y estricta para mantener su bienestar emocional y físico, según garantizan los veterinarios y expertos en psicología. A diferencia de otros animales domésticos y mascotas, los gatos son criaturas de hábitos profundamente arraigados que dependen de la previsibilidad para sentirse seguros en su entorno.

Cualquier alteración mínima en su día a día puede desencadenar niveles elevados de estrés, manifestándose en problemas de conducta o cambios repentinos de humor. Es por ello por lo que es recomendable, y casi obligatorio, mantener unos horarios fijos para las comidas, el juego y hasta el descanso, que actúa como pilar fundamental para la salud.

Cuando los gatos saben perfectamente a qué hora comen o cuándo pueden compartir cierto tiempo de calidad con sus dueños -para realizar actividades o sesiones de mimo o juegos- se reduce drásticamente su ansiedad y también los niveles de estrés.

Por el contrario, la imprevisibilidad en estas actividades básicas puede provocar que se sientan incómodos, desorientados y en constante estado de alerta dentro de su propio hogar, haciendo con ello que el ambiente familiar se torne un tanto extraño.

Hay que crear un horario para los gatos

Crear rutinas más o menos estrictas, al final, es lo mejor para las mascotas felinas, puesto que requieren de cierto orden y costumbres para poder desarrollar su día a día con absoluta normalidad, encontrándose cómodos en casa y también con sus tutores.

Es, realmente, como establecer una rutina en casa para los más pequeños: a una hora se come, a otra se juega y en un determinado momento de la noche toca acostarse. Llevar ese ritmo ordenado facilita el descanso y permite que las actividades se desenvuelvan de una manera más óptima para todos los miembros de la casa.

Los expertos comparan el no marcar una rutina a los gatos como una mudanza para las personas: es un hecho que genera mucho estrés debido al caos y desorden que reina, sin tener realmente un lugar en el que asentarse ni tampoco comer de manera ordenada.

No hay que llevar tampoco esto al extremo y tener los tiempos calculados a rajatabla, pero es adecuado que haya determinadas ventanas horarias para que los gatos puedan realizar todas y cada una de las actividades de su día a día de manera tranquila, evitando situaciones de estrés.

Todo ello, en resumidas cuentas, mejorará sobremanera la salud de nuestro gato, potenciando también su sistema inmunológico.