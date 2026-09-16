Los meteorólogos coinciden: del 16 al 22 de septiembre llegan temperaturas máximas de hasta 35 ºC en España

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Las claves Generado con IA Del 16 al 22 de septiembre, España vivirá un repunte térmico con máximas de hasta 35 ºC, especialmente en el sur peninsular. Ciudades como Sevilla y Córdoba podrían alcanzar entre 37 y 40 grados, superando en 5 a 10 grados los valores normales para estas fechas. El fenómeno se debe a una masa de aire cálido subtropical, mientras el norte experimentará bajadas de temperatura y tormentas por aire frío atlántico. Se recomienda a la población extremar las precauciones ante el calor: hidratarse, evitar la exposición solar y buscar ambientes frescos.

Parece que las altas temperaturas de verano no terminan y durante los próximos días habrá nuevos picos de calor, sobre todo en la mitad sur peninsular. Los principales modelos meteorológicos coinciden en que, en el marco central del mes, una masa de aire cálido de origen subtropical se asentará sobre España.

La situación va a provocar un repunte térmico inusual para la época en la que nos encontramos que afectará especialmente al cuadrante suroeste del país, consolidando un ambiente plenamente veraniego a las puertas de otoño.

Tal y como indicaban los profesionales y principales meteorólogos hace unas semanas, la temporada estival está devorando el resto de estaciones y cada vez están más difuminadas: las olas de calor no cesan y los veranos no paran de alargarse sin parar. Y la situación irá a más en los próximos años.

En cualquier caso, y volviendo al tramo del 16 al 22 de septiembre en nuestro país, las temperaturas máximas van a superar los 35 grados en varios puntos de Andalucía y Extremadura. Las previsiones de la AEMET apuntan a que ciudades como Sevilla y Córdoba registrarán picos de entre 37 y 40 grados en los primeros días.

Hablamos de unos registros que sitúan entre 5 y 10 grados por encima de los valores medios normales para mediados de septiembre, haciendo que este periodo en cuestión sea especialmente caluroso sobre todo en la parte sur del país.

El verano "se extiende"

Esta especie de "pequeña ola de calor" chocará con un escenario de inestabilidad térmica, con lluvias y malos temporales en determinadas partes de la península. De hecho, habrá entradas de aire frío procedente del Atlántico que provocará desplomes de temperaturas en el norte a mediados de semana, con sus respectivas tormentas.

Será un alivio en esas áreas del norte, pero en gran parte del país seguirá siendo verano, con ese alzamiento de temperaturas mencionado que parece que se extenderá durante unos días, hasta que el verano acabe de dar sus últimos coletazos de vida este año.

Los termómetros, con todo, van a ascender de forma generalizada manteniendo las máximas firmemente asentadas en la franja de los 32 y 35 grados hasta el cierre de este periodo, confirmando una de las semanas más calurosas de todo el mes de septiembre.

De nuevo, se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones adecuadas: hidratarse bien, evitar las horas de sol y más calor y estar en entornos bien ventilados y frescos.