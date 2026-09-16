María Pérez Espín, nutricionista: "El desayuno perfecto no son tostadas, sino una receta con kiwi y plátano"

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Las claves Generado con IA La nutricionista María Pérez Espín recomienda un desayuno a base de tortitas hechas con kiwi, plátano, huevo y avena como alternativa saludable a las tradicionales tostadas. El kiwi destaca por su bajo contenido calórico, su aporte de fibra, antioxidantes y especialmente vitamina C, lo que favorece la saciedad y la salud digestiva. Consumir uno o dos kiwis en el desayuno puede ayudar a mantener o perder peso y contribuye a alcanzar la recomendación de cinco porciones diarias de frutas y verduras. Estudios señalan que el kiwi puede mejorar la función inmunológica, el estado de ánimo y la absorción de hierro de alimentos vegetales.

Hay desayunos que permiten convertir una fruta en el ingrediente principal sin complicar la cocina. La experta en nutrición María Pérez Espín propone hacerlo con unas sencillas tortitas elaboradas con kiwi, plátano, huevo y avena.

En una receta compartida en Instagram, la experta explica que primero hay que aplastar medio kiwi junto a medio plátano hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos en el plato.

Después se incorpora un huevo y se integra bien con la fruta. A continuación, añade una cucharada grande de avena integral molida para completar la masa de estas sencillas tortitas.

Cuando la preparación adquiere la textura adecuada, Pérez Espín recomienda pulverizar aceite por toda la sartén antes de ir añadiendo pequeñas cucharaditas de masa para cocinarlas por ambos lados.

Las tortitas se cocinan vuelta y vuelta hasta que quedan hechas, dando como resultado una preparación que, según la nutricionista, puede servir tanto para adultos como para los propios niños.

Desayuno saludable

El kiwi aporta además un perfil nutricional interesante para incorporar esta fruta al desayuno. Se caracteriza por su bajo contenido calórico y por concentrar fibra, antioxidantes y vitaminas esenciales.

Entre sus nutrientes destaca especialmente la vitamina C, mientras que su contenido en fibra soluble contribuye a explicar su potencial efecto saciante. Cien gramos de kiwi aportan unas 55 kilocalorías y casi dos gramos de fibra.

Por este motivo, uno o dos kiwis durante el desayuno pueden resultar una opción interesante cuando se busca mantener o perder peso, dentro de una alimentación que también incluya frutas y verduras.

Las recomendaciones nutricionales actuales aconsejan consumir hasta cinco porciones diarias de frutas y verduras, aunque en los países occidentales una parte importante de la población todavía no alcanza esas cantidades.

El kiwi también ha sido estudiado por su posible relación con la función digestiva. Su contenido en actinidina, una enzima que descompone proteínas, podría favorecer la digestión según investigaciones realizadas con extractos de esta fruta.

Además, diferentes estudios han relacionado su consumo con otros posibles efectos, como una mejor función inmunológica y pulmonar, menor estrés oxidativo, mejor presión arterial y cambios favorables en algunos parámetros sanguíneos.

Dos kiwis diarios también fueron asociados en un estudio publicado en Nutrients con un mejor estado de ánimo y una mayor sensación de bienestar general, además de permitir alcanzar la saturación de vitamina C.

Finalmente, la vitamina C del kiwi puede ayudar a mejorar la absorción del hierro, especialmente cuando procede de alimentos vegetales como las lentejas. Algunos estudios señalan que el ácido ascórbico puede incluso duplicarla.