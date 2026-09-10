Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La nutricionista Sandra Moñino recomienda evitar cereales en el desayuno y optar por yogur (preferiblemente de cabra u oveja), frutas y frutos secos. Moñino sugiere priorizar alimentos densos en nutrientes para evitar picos de glucosa y mejorar la salud intestinal. Los frutos secos aportan grasas saludables esenciales para el sistema hormonal, mientras que las frutas añaden antioxidantes. La especialista defiende romper los esquemas tradicionales de comidas y escuchar las señales reales del hambre del cuerpo.

La nutricionista Sandra Moñino, nutricionista: "El desayuno perfecto no lleva cereales, sino yogur, frutas y un puñado de frutos secos" revoluciona la idea del desayuno tradicional y propone varias alternativas para disfrutar de la primera comida del día sin excesos de azúcares, grasas o de productos que realmente no son buenos en exceso.

Durante una entrevista en el podcast Tengo un plan, la especialista desmitifica la idea de que la primera del día deba basarse explícitamente en carbohidratos refinados. En su lugar, la profesional aboga por escuchar las señales reales del hambre del organismo y priorizar alimentos densos en nutrientes que eviten los picos de glucosa y cuiden la salud intestinal.

Entre las propuestas más destacadas de la experta se encuentra una combinación sencilla, saciante y de alta calidad: un cóctel de yogur -a poder ser de cabra o de oveja- acompañado de frutos rojos y un puñado de frutos secos. Se trata de un desayuno sencillo pero tremendamente nutritivo y bueno.

Aunque pueda parecer sorprendente, optar por lácteos de cabra u oveja facilita la digestión en comparación con los de vaca. Además, la inclusión de frutas como fresas, arándanos o frambuesas aporta una potente carga de antioxidantes necesarios para combatir el estrés oxidativo del cuerpo.

Y, por supuesto, los frutos secos añaden las grasas saludables esenciales para regular el sistema hormonal. El desayuno, a fin de cuentas, es la comida más importante del día, por lo que hay que cuidarla y sobre todo escuchar a nuestro cuerpo.

Un buen desayuno es importante

Solemos relacionar esa primera comida con algo dulce y de bollería -como se ha hecho de manera tradicional- pero lo cierto es que también puede ser alimento "de plato" como huevos y aguacate perfectamente, siempre que el cuerpo nos lo pida y todo en su medida.

La filosofía de la especialista se centra en romper los esquemas tradicionales de "desayuno, comida y cena", invitando a ver las ingestas simplemente como "comida uno, comida dos y comida tres" a base de alimentos reales siempre.

La experta enfatiza, además, en la importancia de romper el ayuno nocturno con un buen aporte nutricional y recalca que no existe una hora obligatoria para realizar el desayuno. Lo que hay que hacer es escuchar el cuerpo y nunca pasar un hambre extrema, puesto que eso puede acarrear problemas serios de salud.

Con todo, la recomendación de Moñino no deja de ser tener una buena relación con la comida y sobre todo escoger alimentos que nos aporten en todo y que no sean solo "comida" para cumplir con cada ingesta.