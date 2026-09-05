Un experto en nutrición avisa: "La clara de huevo es perfecta para perder peso, hago tortillas más grandes que mi cabeza"

Una persona separa las claras de las yemas de unos huevos. E. E.

Las claves

Las claves Generado con IA El experto en nutrición Matty Sánchez recomienda verduras congeladas, claras de huevo y patatas para perder peso sin reducir el volumen de las comidas. Las verduras como brócoli, coliflor y zanahoria aportan pocas calorías y gran volumen, ayudando a sentirse lleno con menos calorías. Las claras de huevo permiten preparar comidas abundantes y ricas en proteína, como tortillas grandes con solo 100 calorías. Sánchez defiende la patata como un alimento poco calórico y saciante, ideal para dietas de pérdida de peso y fácilmente adaptable a varias preparaciones saludables.

Las dietas para perder peso no tienen por qué reducirse a platos pequeños ni a comer siempre lo mismo. Un experto en nutrición propone tres alimentos que permiten aumentar el volumen de las comidas.

Matty Sánchez señala que las verduras congeladas pueden convertirse en una opción especialmente interesante cuando el objetivo es perder peso y grasa. Entre sus ejemplos menciona brócoli, coliflor y zanahoria.

Según explica, estos alimentos aportan unas 25 calorías por cada 100 gramos, una cantidad que considera muy reducida. Esto permite preparar platos grandes sin elevar demasiado su contenido calórico.

Además, el experto destaca que estas verduras aportan micronutrientes y un importante volumen de comida. De esta manera, considera que pueden ayudar a sentirse lleno y disfrutar más de las comidas.

Para ilustrar esta diferencia, Sánchez compara un kilo de estas verduras con un pequeño trozo de pan. Según su explicación, ambos tendrían aproximadamente las mismas calorías, pese a sus diferencias de volumen.

Pocas calorías, mucha comida

El segundo alimento que destaca son las claras de huevo, que considera especialmente útiles por su combinación de pocas calorías y una cantidad elevada de proteína.

Las claras de huevo aportan, según Sánchez, alrededor de 50 calorías por cada 100 gramos y aproximadamente 11 gramos de proteína. Para él, esta combinación permite preparar comidas abundantes.

El experto pone como ejemplo las tortillas que prepara utilizando claras de huevo. Asegura que algunas son incluso más grandes que su cabeza, pero contienen únicamente unas 100 calorías.

En ese mismo ejemplo, Sánchez calcula que la tortilla aporta unos 20 gramos de proteína. También recuerda que en su perfil pueden encontrarse numerosas recetas elaboradas con claras.

Estas preparaciones incluyen alternativas tanto dulces como saladas, pensadas específicamente para quienes buscan perder peso y grasa. Su propuesta se basa nuevamente en conseguir volumen y proteína con pocas calorías.

Sin embargo, la que considera la auténtica joya de su selección es la patata. Sánchez sostiene que este alimento está muy infravalorado y demonizado cuando se habla de perder peso.

Según sus cifras, las patatas contienen alrededor de 70 calorías por cada 100 gramos. Esa densidad calórica, explica, permite consumir una cantidad considerable de alimento sin alcanzar muchas calorías.

El experto compara 100 gramos de arroz, que sitúa en unas 350 calorías, con aproximadamente 450 gramos de patata. Con esta equivalencia, destaca la diferencia en cantidad disponible.

Sánchez considera que esa mayor cantidad puede contribuir a sentirse saciado, además de aportar agua y permitir disfrutar de comidas abundantes. Por ello, recomienda no demonizar este alimento.

También menciona que las patatas pueden prepararse de diferentes maneras para incorporarlas a una alimentación orientada a perder peso. Entre sus propuestas están unas patatas fritas saludables.