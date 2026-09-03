Los nutricionistas lo confirman: el pan nos sienta peor porque ha dejado de elaborarse como lo hacían nuestros abuelos

Las claves

Las claves Generado con IA El pan actual se elabora de forma diferente al de generaciones anteriores, especialmente por los cambios en el proceso de fermentación. El nutricionista Pablo Ojeda señala que muchas molestias al comer pan podrían estar ligadas al tipo de pan y su preparación. No es necesario eliminar el pan de la dieta, sino elegir variedades de mejor calidad y con procesos de elaboración más tradicionales, como el pan de masa madre. Prestar atención a cómo se elabora el pan puede ayudar a evitar digestiones pesadas y volver a disfrutar de este alimento en una dieta equilibrada.

Durante décadas, el pan ha cargado con buena parte de las críticas relacionadas con la alimentación. Sin embargo, para el nutricionista Pablo Ojeda, quizá convenga mirar primero cómo se elabora actualmente.

Es uno de los alimentos que más veces aparece a lo largo de la semana en las mesas españolas, aunque eso no significa necesariamente que deba desaparecer de una alimentación saludable.

Ojeda defiende que un pan de buena calidad puede formar parte perfectamente de una dieta saludable. La cuestión, según explica, estaría en distinguir entre las diferentes variedades que encontramos actualmente.

El nutricionista señala que el pan disponible en muchos supermercados tiene poco que ver con aquel que consumían nuestros abuelos. Y la diferencia no estaría únicamente en sus ingredientes.

También ha cambiado de manera importante la forma de elaborar este alimento. En particular, Ojeda pone el foco sobre la fermentación, un proceso que actualmente suele durar pocas horas.

Ojo al pan

Ese cambio puede resultar especialmente relevante para quienes relacionan el consumo de pan con determinadas molestias después de comer. Algunas personas aseguran notar hinchazón, gases o digestiones especialmente pesadas.

La sensación puede llegar incluso a describirse como tener la barriga "como un globo" después de comer. Para Ojeda, estas experiencias no significan necesariamente que haya que eliminar el pan.

De hecho, plantea otra posibilidad: que el problema pueda estar relacionado con el tipo de pan elegido. Es decir, antes de retirar completamente este alimento, convendría prestar atención a cómo está elaborado.

El nutricionista insiste así en una idea sencilla: no siempre es necesario dejar de consumir un alimento cuando provoca determinadas molestias. En algunos casos, la alternativa puede consistir en modificar su elección.

En el caso del pan, esa elección tendría que ver especialmente con su proceso de elaboración y con el tiempo dedicado a la fermentación. Ahí estaría una diferencia fundamental respecto al pasado.

Ojeda utiliza esta comparación para introducir el pan de masa madre, que presenta como una alternativa al pan convencional. Su propuesta busca recuperar una forma de elaboración más próxima a la tradicional.

Según explica, conocer las diferencias entre ambos tipos de pan puede ayudar a entender por qué algunas personas vuelven a disfrutar de este alimento sin experimentar las molestias digestivas que asociaban anteriormente.

Por tanto, el mensaje del nutricionista no pasa por desterrar el pan de la alimentación, sino por prestar más atención al producto que llega finalmente a la mesa y a su elaboración.

Una idea que cambia la perspectiva sobre uno de los alimentos más habituales de la dieta española: quizá no sea necesario renunciar al pan, sino aprender a distinguir qué pan estamos comiendo.