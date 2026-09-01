Sandra Moñino, nutricionista: "Parece una loncha de pavo, pero es un fiambre de pollo de un solo ingrediente y especias"

Las claves

Las claves Generado con IA Sandra Moñino propone una receta casera de fiambre de pollo como alternativa saludable a los embutidos procesados. La preparación utiliza pechuga de pollo, especias y aceite de oliva virgen extra, y se cocina en air fryer o en horno. El resultado es un fiambre en lonchas que puede conservarse en la nevera y usarse durante varios días para desayunos. La OCU advierte que muchos fiambres industriales contienen grasas, sal y aditivos; la receta casera permite controlar los ingredientes.

Preparar fiambre de pollo en casa puede ser una alternativa sencilla para quienes buscan desayunos más saciantes sin recurrir a productos procesados habituales del supermercado. La nutricionista Sandra Moñino propone una receta rápida.

La elaboración parte de una pechuga de pollo, que se impregna con una mezcla de especias y aceite de oliva virgen extra antes de cocinarse. El resultado se corta después en lonchas finas.

La propuesta incorpora jengibre, pimienta, pimentón dulce, ajo en polvo, cúrcuma y albahaca, ingredientes que se mezclan previamente con aceite de oliva virgen extra para cubrir completamente la carne.

Una vez condimentada la pechuga, Moñino recomienda envolverla en un sobre elaborado con papel vegetal. Este paso permite llevar directamente la preparación a la air fryer para completar la cocción.

La receta requiere cocinar el pollo durante 30 minutos a 180 ºC en la air fryer. Después, basta con dejarlo listo para cortarlo en lonchas finas y utilizarlo durante varios desayunos.

Embutidos y salud

Si no se dispone de una freidora de aire, la preparación también puede hacerse en el horno. En ese caso, la indicación es mantenerla 35 minutos a 180 ºC con calor arriba y abajo.

Una de las ventajas prácticas de esta preparación es que permite disponer de pechuga de pollo casera durante los cuatro días siguientes. Para conservarla, Moñino indica que debe guardarse en la nevera.

La propuesta busca precisamente sustituir opciones de fiambre habituales por una preparación doméstica basada en una pechuga de pollo y una mezcla concreta de especias, sin complicar demasiado la elaboración.

Esta diferencia resulta especialmente relevante al comparar la receta con los embutidos y fiambres procesados que pueden encontrarse en los supermercados. La OCU señala que muchos contienen cantidades elevadas de grasa, sal y aditivos.

La organización también recuerda que, en España, el concepto de embutido puede incluir jamones y fiambres, además de los productos cárnicos que se embuten. Todos ellos pueden considerarse carne procesada.

Según la información aportada, los productos de este grupo suelen recibir bajas calificaciones, aunque existen excepciones. Entre las alternativas mejor consideradas aparecen el jamón cocido y las pechugas de pavo o pollo.

En estos productos, la OCU recomienda prestar atención al porcentaje de carne presente en la composición. Los productos denominados extra pueden superar el 90% de carne, una característica importante al elegirlos.

La receta de Moñino apuesta así por preparar directamente en casa la pechuga de pollo, condimentarla, cocinarla y conservarla para varios días. De esta forma, transforma una pieza sencilla en lonchas para desayunos.