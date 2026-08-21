Francisco Cacho, meteorólogo: "Si un terremoto nos pilla en la calle hay que alejarse de farolas y postes de electricidad"

Las claves

Las claves Generado con IA Francisco Cacho, meteorólogo de laSexta, explica las recomendaciones clave ante un terremoto tras los recientes seísmos en Granada. Si el terremoto sorprende en casa, hay que alejarse de ventanas, espejos y muebles altos, protegerse la cabeza y refugiarse bajo una mesa o junto a un muro de carga. En la calle, es fundamental alejarse de farolas, postes eléctricos, muros y edificios, buscando zonas abiertas como plazas para reducir riesgos. Tras el temblor, se aconseja cerrar las llaves de gas y agua, evacuar por las escaleras, no usar ascensores y contactar solo con familiares cercanos para evitar saturar las líneas.

Ante la marea de terremotos que Granada está sufriendo, Francisco Cacho, meteorólogo de laSexta, explica qué hay que hacer en caso de encontrarnos con sismos. Hace pocos días la provincia de Andalucía se vio sacudida por un terremoto de 5 en la escala Richter, un temblor de rango moderado que ha puesto a los expertos en alerta.

Las autoridades locales han reportado que el temblor afectó de forma inmediata a la capital y a los municipios de la zona metropolitana, desatando pánico general entre los ciudadanos, y es que la actividad sísmica pilló desprevenidos a todos y provocó daños en calles, edificios y casas.

Durante una de las últimas apariciones de Cacho en Zapeando, el meteorólogo indica qué hacer exactamente si nos topamos con otro terremoto, alertando sobre los riesgos que podemos encontrar tanto en casa como en la calle, y es que no hay aviso previo: los terremotos llegan de manera inesperada y son peligrosos.

Los avisos de los expertos

"Si estamos en casa lo primero es alejarse de ventanas de cristal, espejos y lámparas que se puedan romper y también de muebles altos que puedan caernos encima", indica el experto a través del programa mencionado.

"Después debemos agacharnos, cubrirnos la cabeza y meternos debajo de una mesa o ponernos junto a un muro de carga", continúa. "Si estamos en la calle lo mejor es alejarse de las farolas, postes de electricidad y muros, y por supuesto también de edificios desde donde puedan caer cristales, tejas, trozos de cornisas o hasta cosas de las terrazas", prosigue.

"Y lo mejor, en la calle, sería ir a una plaza o a una zona que esté lo más despejada posible. Cuando termine el terremoto no hay que fumar, lo primero es cerrar las llaves de paso del gas y del agua porque puede haber escapes y acto seguido evacuar de forma ordenada por las escaleras, nunca por el ascensor", añade.

Además, el experto también indica que una vez pase el terremoto, lo primero que hay que hacer es llamar a nuestros familiares o a una persona realmente importante, puesto que las líneas se saturan.

Andalucía es la zona con mayor actividad de este tipo en toda España al ubicarse sobre el punto de fricción de las placas tectónicas africana y euroasiática, por lo que hay que tomar todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de cada una de las personas que puedan verse afectadas.