Un epidemiólogo sobre los eclipses: "Están muy relacionados con un aumento de los accidentes en carretera"

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio vincula los eclipses solares con un aumento del 31% en accidentes de tráfico durante el periodo del evento. En el eclipse total de 2017 en EE.UU., los accidentes mortales aumentaron especialmente por los desplazamientos masivos de observadores. Factores como conducir por rutas desconocidas, las prisas y las distracciones contribuyeron al incremento de siniestros. El riesgo fue comparable al de días festivos con tráfico intenso, según el análisis de los investigadores.

El eclipse solar total que atravesó España este 12 de agosto dejó imágenes extraordinarias, pero también recuperó una advertencia menos conocida: el riesgo asociado a los desplazamientos de quienes quieren contemplarlo.

John Staples, epidemiólogo del departamento de Medicina de la University of British Columbia, resume la advertencia con una frase contundente: "Están muy relacionados con un aumento de los accidentes en carretera".

Staples es primer autor, junto a Donald Redelmeier, del trabajo publicado en 2024 en JAMA Internal Medicine bajo el título "Fatal Traffic Risks With a Total Solar Eclipse in the US".

El estudio analizó lo ocurrido durante el eclipse total de 2017 en Estados Unidos, cuando unos 20 millones de personas viajaron desde sus localidades hacia otras ciudades para observar el fenómeno.

Los investigadores compararon los accidentes mortales registrados durante tres días alrededor del eclipse con otros seis días de control, situados una semana antes y después y emparejados según el día de la semana.

Desplazamientos peligrosos

En ese periodo de exposición se registraron 741 personas implicadas en accidentes mortales, frente a 1.137 durante los seis días de control. La diferencia representó un aumento significativo del riesgo.

En concreto, el riesgo relativo fue un 31% mayor durante el periodo asociado al eclipse, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,15 y 1,49, según los autores del estudio.

Traducido a cifras más fáciles de imaginar, los investigadores estimaron una persona adicional implicada en un accidente cada 25 minutos y una víctima mortal adicional cada 95 minutos durante ese periodo.

El incremento, además, no se limitó a un grupo concreto de conductores y fue más acusado cuando las condiciones meteorológicas eran despejadas, según los análisis realizados por el equipo investigador.

Para Staples y Redelmeier, la explicación más probable no es simplemente el oscurecimiento temporal del cielo, sino el aumento extraordinario del tráfico generado por el eclipse y los desplazamientos asociados.

A ello pudieron sumarse otros factores: conducir por rutas desconocidas, circular demasiado deprisa para llegar a tiempo, distraerse con el fenómeno, consumir alcohol o drogas y detenerse en lugares peligrosos.

Los autores señalaron que el incremento observado alcanzaba una magnitud similar a la registrada durante periodos de tráfico especialmente intenso en Estados Unidos, como Acción de Gracias, Memorial Day o el 4 de julio.

Por eso, la advertencia de Staples cobra especial relevancia cuando muchas personas se desplazan para contemplar un eclipse: respetar los límites, evitar distracciones, mantener distancia y no conducir bajo los efectos de sustancias reduce riesgos.