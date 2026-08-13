Así fue el eclipse solar total: el instante exacto en que la Luna apagó el Sol en España y todos miraron al cielo

Las claves

Las claves Generado con IA España fue testigo de un eclipse solar total el 12 de agosto, el primero visible en la península en más de un siglo. La totalidad del eclipse se produjo a las 20:27, oscureciendo ciudades como Oviedo, León, Bilbao, Burgos, Zaragoza, Castellón y Palma. En Madrid y Barcelona solo fue observable en fase parcial, con una cobertura cercana al 99%. El fenómeno causó un descenso térmico de hasta 7 grados y coincidió con el máximo de la lluvia de estrellas de las Perseidas.

Así fue el eclipse solar total: El momento exacto en que la Luna cubre el Sol por completo en España

España vivió ayer, miércoles 12 de agosto, el primer eclipse solar total visible en la península en más de un siglo.

A las 20:27 de la tarde, la Luna se situó por completo frente al Sol, bloqueando su luz y permitiendo observar la corona solar ante millones de ciudadanos y científicos que convirtieron al país en el epicentro de la astronomía mundial.

La sombra de la Luna hizo su entrada oficial por los cielos de Galicia poco antes de las 19:30 horas, avanzó después en diagonal hacia el Mediterráneo a gran velocidad y salió de España por las Islas Baleares en torno a las 20:35 horas.

La franja de totalidad, de unos 290 kilómetros de ancho, cruzó ciudades como Oviedo, León, Bilbao, Burgos, Zaragoza, Castellón y Palma. En Madrid y Barcelona, en cambio, el eclipse solo pudo observarse en su fase parcial, con una cobertura cercana al 99%.

La brusca desaparición del Sol no solo trajo consigo una oscuridad repentina, sino también un descenso térmico de hasta 7 grados en cuestión de minutos, uno de los fenómenos más curiosos asociados a los eclipses solares totales.

Además, noche del eclipse coincidió con el máximo de la lluvia de estrellas de las Perseidas, por lo que muchos de los observadores aprovecharon para prolongar la jornada astronómica tras la puesta de sol.