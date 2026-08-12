Ni Villalibado ni Ribadeo: el pueblo de España en el que se podrá ver el eclipse más tiempo y no se espera que haya nubes

Imagen de archivo de un hombre en Estados Unidos observando un eclipse. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Avellanosa de Muñó, en Burgos, será el municipio de España donde el eclipse se verá durante más tiempo: 1 minuto y 45 segundos. La probabilidad de nubosidad en Avellanosa de Muñó durante el eclipse es baja, con una media histórica del 34%. La Aemet prevé buenas condiciones para observar el eclipse en la mayoría del país, salvo en el norte y zonas de Galicia, donde habrá más nubosidad. En el este peninsular podrían aparecer nubes de evolución por la tarde, y la presencia de nubes bajas será el principal obstáculo para la observación del fenómeno.

El eclipse de este 12 de agosto afectará a un total de 2.275 municipios en España. Sin embargo, no en todos ellos se podrá disfrutar de este fenómeno del mismo modo. Y es que la franja de totalidad —aquella en la que se podrá ver de forma total— solo atravesará algunos de ellos.

Entre los privilegiados municipios en los que se podrá ver el eclipse total se encuentra Avellanosa de Muñó, en Burgos. Desde la BBC han apuntado a esta pequeña localidad como el lugar que "por una noche será el más fascinante del planeta".

En Avellanosa de Muñó el eclipse tendrá una duración de un minuto y 45 segundos, siendo uno de los lugares en España en los que más durará. El máximo del eclipse en este punto se producirá a las 20.29 horas, con un relieve que será favorable para poder verlo sin ningún tipo de obstáculo.

Lo único que puede impedir que se pueda apreciar correctamente es la presencia de nubosidad, para lo que existen mapas de nubosidad con registros históricos. Según el que ha elaborado EL ESPAÑOL, en el municipio burgalés la probabilidad de que haya nubes se sitúa por debajo del 50%.

En concreto, está entre el 20 y el 40%. La media de nubosidad para esta fecha es del 34%, por lo que es poco probable que las nubes vayan a impedir a quienes acudan a Avellanosa de Muñó disfrutar del eclipse.

Nubosidad en otros puntos

La última predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un escenario generalmente favorable para contemplar el fenómeno.

Los mayores problemas se concentrarán en el área cantábrica, el norte y algunos puntos del litoral de Galicia, el mar de Alborán y varias zonas del este peninsular, donde la nubosidad podría ocultar parcial o temporalmente el Sol coincidiendo con el eclipse.

Aemet espera que al final de la tarde del miércoles haya cielos nubosos o cubiertos por nubes bajas en el área cantábrica y el norte de Galicia.

Existe una mayor incertidumbre sobre lo que ocurrirá en otros puntos del litoral gallego y en la costa de Alborán, donde también podría aparecer nubosidad suficiente para entorpecer la observación.

La situación será diferente en el este de la Península. El calentamiento diurno favorecerá allí la aparición de nubes de evolución durante la tarde, especialmente en áreas montañosas.

Este tipo de nubosidad afectará principalmente al tercio oriental, aunque también podrá desarrollarse en las montañas del norte y en sectores de Andalucía oriental. A ello se sumará la llegada de nubes altas procedentes del norte de África en algunas zonas.

La nubosidad alta no tiene por qué impedir por completo la observación, ya que puede dejar pasar suficiente luz para seguir el fenómeno. El principal inconveniente serán las nubes bajas o más compactas.

Además, la posición del Sol será especialmente importante: durante el eclipse estará a poca altura sobre el horizonte, por lo que una masa nubosa situada al oeste y ligeramente al norte del punto de observación podría taparlo incluso aunque se encuentre a varios kilómetros de distancia.