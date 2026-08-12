Santiago Gándara, astrónomo: "Con la totalidad quítate las gafas para ver la corona solar porque con ellas no verás nada"

El astrónomo Santiago Gándara durante su entrevista en 'Personda de Interés Podcast'. YouTube

Las claves

Las claves Generado con IA El 12 de agosto se podrá ver un eclipse total de Sol en España, el primero en un siglo visible desde la península. El astrónomo Santiago Gándara advierte que es imprescindible usar gafas homologadas para observar las fases parciales del eclipse y proteger la vista. Solo durante la totalidad, que durará alrededor de un minuto y 45 segundos, es seguro quitarse las gafas y observar la corona solar. La franja de totalidad cruzará de oeste a este, permitiendo que millones puedan presenciar el fenómeno en ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Zaragoza y Valencia.

El miércoles 12 de agosto, al atardecer, España será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse total de Sol, visible desde la península por primera vez en un siglo.

El acontecimiento ha despertado enorme expectación, pero también obliga a extremar las precauciones. Santiago Gándara, astrónomo y miembro de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega, ha advertido sobre los riesgos de observar el Sol sin protección adecuada durante el fenómeno.

En una intervención en el pódcast Persona de interés, el experto recordó que las gafas homologadas son imprescindibles para contemplar las fases parciales del eclipse. No se trata de un accesorio, sino de una medida para proteger la vista.

"Hay que tener sí o sí las gafas de eclipse", explicaba Gándara. Estos potentes filtros están diseñados para bloquear la radiación solar y permiten observar el disco del Sol de forma segura durante las fases parciales del esperado eclipse solar.

La recomendación es especialmente importante porque el eclipse puede generar una falsa sensación de seguridad. Aunque la Luna oculte buena parte del disco solar, continúa llegando radiación suficiente para provocar lesiones oculares si se observa directamente sin filtros adecuados.

Cuándo se puede mirar

El astrónomo subraya que esta protección no depende de que haya eclipse. "Independientemente de que haya o no haya eclipse, siempre hay que mirar al Sol con protección", señalaba Gándara, ante la posibilidad de que la expectación lleve a cometer imprudencias.

Existe una excepción decisiva: la totalidad. Durante el momento en que la Luna cubra completamente el disco solar, los observadores situados dentro de la franja podrán quitarse las gafas para contemplar la corona, ya que desaparece la luz directa.

La totalidad durará alrededor de un minuto y 45 segundos. Será entonces cuando el cielo se oscurezca y pueda contemplarse la corona solar sin filtros, una oportunidad para disfrutar del fenómeno con unas condiciones diferentes a las de la fase parcial.

La franja de totalidad atravesará España de oeste a este, desde A Coruña hasta Palma de Mallorca, pasando por provincias. Entre ellas estarán Lugo, Oviedo, León, Zamora, Valladolid, Palencia, Segovia, Burgos, Soria, Santander, Bilbao y Vitoria-Gasteiz, entre otras ciudades.

El recorrido continuará por Logroño, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, Valencia y Castellón de la Plana. Esta amplia trayectoria permitirá que millones de personas puedan acercarse a zonas de totalidad y presenciar uno de los grandes espectáculos astronómicos.

También los aficionados a la fotografía deberán extremar las precauciones. Gándara recuerda que móviles, cámaras y videocámaras necesitan un filtro solar homologado para fotografiar el Sol correctamente durante la parcialidad. Sin este elemento, el equipo fotográfico no ofrece protección frente a la radiación.

En cambio, durante la totalidad puede utilizar un teléfono móvil para captar imágenes, porque no habrá luz solar directa. Aun así, el especialista recomienda evitar cámaras, prismáticos y telescopios, ya que pueden concentrar la radiación y causar daños instantáneos.