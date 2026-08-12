Los meteorólogos coinciden: "Llega un repunte térmico de 42 ºC en las próximas horas, el calor más extremo en España"

Las claves

Las claves Generado con IA Una dorsal de aire cálido provocará un repunte térmico generalizado en España, con picos de hasta 42ºC en el interior peninsular. La AEMET ha activado avisos en gran parte del país debido a la intensidad del calor, especialmente en el valle del Guadalquivir y el valle medio del Ebro. El norte de España también experimentará temperaturas inusualmente altas, con hasta 12 grados más de lo habitual en regiones como Castilla y León y Navarra. El episodio de calor extremo coincidirá con el eclipse solar del 12 de agosto, aunque se prevé un breve descenso térmico durante el fenómeno.

El calor extremo parece que regresa con fuerza a España. Una dorsal de aire cálido provocará un repunte térmico generalizado en la mayor parte de la Península durante las próximas horas, según han confirmado desde El Tiempo.

Los meteorólogos confirman que entre el miércoles y el jueves se registrarán las temperaturas más elevadas de este episodio. La AEMET ya ha activado avisos en gran parte del país ante una situación que intensificará el ambiente cálido que ya vivimos.

El aumento del termómetro será especialmente severo en el interior peninsular, donde el calor no dará tregua en ningún momento, ni durante el día ni durante la noche. Las previsiones apuntan a que el valle del Guadalquivir y el valle medio del Ebro registrarán los valores más extremos, con picos de hasta 42 grados.

A pesar de que todo apuntaba a que la primera semana de agosto sería un tanto más "refrescante" con lluvias y nubes, parece que el calor no va a frenar. Los expertos ya avisaron que las bajas serían puntuales porque, de igual manera, estamos en la temporada de verano, pero esto ha sido toda una sorpresa.

Picos de hasta 42 ºC

Esta nueva masa de aire cálido también llegará al norte de España, con zonas como Castilla y León y Navarra experimentando temperaturas de hasta 12 grados por encima de lo habitual en esta época. Incluso ciudades como Burgos verán cómo los termómetros suben en momentos puntuales del día, sobre todo en las horas centrales.

Lo más curioso es que este episodio de calor asfixiante coincidirá de pleno con el esperado eclipse solar total que podremos ver desde España el 12 de agosto. Gran parte de la franja del territorio desde donde se podrá observar la totalidad del fenómeno registrará máximas superiores a los 35 grados.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones y mantener una hidratación constante, además de evitar salir durante las horas de máximo calor, siempre que sea posible, y usar protección solar de manera regular.

A pesar de que durante el eclipse, cuando esté en su apogeo, las temperaturas van a bajar momentáneamente, los termómetros van a volver a la normalidad una vez finalice el gran fenómeno que estamos a punto de presenciar.

Será, por decirlo de algún modo, un pequeño oasis dentro de la tremenda capa de calor que se avecina durante los próximos días. Por suerte, no será un temporal que se extienda demasiado más.