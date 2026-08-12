J. J. González, meteorólogo: "Sólo me sentaría a ver el eclipse donde no se prevea nubosidad en 150 km a la redonda"

Las claves

Las claves Generado con IA El meteorólogo J. J. González recomienda elegir lugares sin previsión de nubosidad en un radio de 100 a 150 km para observar el eclipse solar del 12 de agosto. Asturias, Cantabria, litorales de Galicia, mar de Alborán, Andalucía oriental, Murcia y sur de Valencia presentan mayor riesgo de nubosidad y posibles tormentas. Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía occidental y el suroeste de Galicia tienen altas probabilidades de cielos despejados, ideales para observar el eclipse. Durante el eclipse, las temperaturas bajarán entre 2 y 5 grados, pero en muchas zonas se mantendrán por encima de los 35ºC, alcanzando hasta 40ºC en el nordeste y sur.

El eclipse solar del 12 de agosto podría verse eclipsado a su vez en algunas zonas de España por las nubes. Un meteorólogo recomienda extremar las precauciones antes de elegir dónde observarlo.

J. J. González, meteorólogo superior del Estado, advierte de que los mapas de nubosidad difundidos estos días no deben interpretarse literalmente, porque esta variable resulta especialmente difícil de predecir.

Ante esta incertidumbre, el experto señala que solo elegiría un punto para observar el eclipse cuando no se prevea nubosidad en un radio de entre 100 y 150 kilómetros.

Además, considera importante que varios modelos meteorológicos coincidan en esa previsión. De esta forma, aumenta la confianza en que el lugar seleccionado pueda ofrecer cielos suficientemente despejados durante el fenómeno.

La situación general será favorable en España gracias a una dorsal subtropical sobre la Península y una masa de aire cálido, condiciones que favorecerán los cielos despejados en amplias zonas

Un momento único

Pero el mapa meteorológico del eclipse presenta algunas excepciones. Asturias y Cantabria aparecen entre las áreas más comprometidas, con posibilidad de intervalos de nubosidad alta y cielos más cubiertos.

También existe incertidumbre en determinados litorales de Galicia y del mar de Alborán. Andalucía oriental, Murcia y el sur de Valencia tendrán además una mayor presencia de nubosidad.

El riesgo aumentará durante la tarde en el tercio oriental peninsular, especialmente sobre las montañas. Allí pueden crecer nubes de evolución capaces de alcanzar gran desarrollo y formar cumulonimbos.

Los yunques asociados a estas nubes podrían extender cirros hacia otras zonas y afectar especialmente a Castellón, Tarragona y Teruel, donde incluso podrían llegar a ocultar completamente el Sol.

Baleares tampoco quedará al margen de esta posibilidad y deberá vigilar especialmente el horizonte occidental. Además, las nubes de evolución podrían dejar tormentas o chubascos aislados durante la tarde.

En el lado contrario aparecen varias zonas con perspectivas excelentes. Suroeste de Galicia, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Andalucía occidental presentan probabilidades de cielos despejados de entre el 90% y el 100%.

Castilla y León parte además con una ventaja decisiva: se encuentra dentro de la franja de totalidad. Canarias también tendrá cielos despejados, aunque allí el eclipse será únicamente parcial.

El calor acompañará al eclipse en buena parte del territorio. Muchos interiores peninsulares y Baleares superarán los 35ºC, mientras el nordeste y el sur podrían alcanzar o superar los 40ºC.

Durante el eclipse, las temperaturas descenderán generalmente entre dos y cinco grados respecto a las máximas. El viento será flojo, salvo en el Estrecho y algunos litorales, mientras Canarias tendrá alisio fuerte.