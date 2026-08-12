Un físico sobre el eclipse en España: "Hay un fenómeno del que nadie habla y hace que la luz se vuelva extraña"

Vista del sol durante el eclipse sobre el Monumento a Washington, en Estados Unidos. Jim Lo Scalzo EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar del 12 de agosto permitirá observar un fenómeno óptico poco conocido que transforma la percepción de la luz y los colores. Durante el eclipse, el paisaje adquiere una tonalidad fría, metálica y desaturada debido a la adaptación del ojo humano al rápido descenso de la luminosidad. Este efecto visual se explica por el efecto Purkinje: los bastones de la retina ganan protagonismo y los colores cálidos pierden intensidad, mientras que los tonos fríos parecen más vivos. La experiencia visual durante el eclipse dependerá de la localización, las condiciones meteorológicas y la rapidez con la que se oscurezca el entorno.

El eclipse solar del próximo 12 de agosto ofrecerá un espectáculo astronómico visible desde distintos puntos, pero también permitirá observar un fenómeno menos conocido. Durante unos minutos, el paisaje puede adquirir una tonalidad fría, extraña y metálica ante nuestros ojos.

José Luis Crespo, divulgador científico conocido en redes como 'QuantumFracture', ha explicado que esta transformación no depende únicamente de la disminución de la luz. La clave se encuentra también en la respuesta del sistema visual ante ese cambio repentino.

"En los eclipses hay un fenómeno del que nadie habla", señala Crespo en uno de sus últimos vídeos, antes de describir una sensación entre quienes observan el entorno durante la fase de oscurecimiento: los colores parecen modificar su intensidad.

El efecto puede recordar a la llegada del atardecer, aunque existe una diferencia importante. En un eclipse, la luminosidad puede caer con rapidez, alterando en poco tiempo la manera en que el ojo procesa los tonos cálidos, fríos y neutros.

El efecto Purkinje

En condiciones diurnas, los conos de la retina desempeñan un papel esencial en la visión cromática. Estas células permiten distinguir los colores y funcionan especialmente bien cuando existe abundante luz natural en el ambiente.

Cuando empieza a oscurecer, los bastones entran progresivamente en acción. Son más sensibles que los conos y resultan fundamentales para percibir formas y contrastes cuando la iluminación es escasa, aunque no ofrecen la misma precisión para identificar colores.

Durante un eclipse se produce una situación intermedia entre el día y la noche. La retina recibe todavía suficiente iluminación para conservar parte de la visión cromática, pero los bastones comienzan a ganar protagonismo conforme disminuye rápidamente el brillo ambiental.

Ese reajuste modifica la percepción relativa de los colores. Los tonos cálidos, como los rojos y anaranjados, pueden parecer más apagados, mientras los colores fríos, especialmente los azules y verdes, conservan una presencia aparentemente más intensa en el paisaje.

El resultado es una escena que muchos describen como fría, desaturada o metálica. No significa que la luz cambie físicamente hasta convertirse en metalizada, sino que el cerebro interpreta de forma distinta la información recibida por la retina.

La explicación científica de este fenómeno se relaciona con el efecto Purkinje, denominado así por el científico checo Jan Evangelista Purkyně. En el siglo XIX, observó que los colores parecían cambiar de brillo cuando descendía la iluminación ambiental.

Según QuantumFracture, Purkyně llegó a advertirlo mientras observaba flores al amanecer. Los pétalos rojos perdían luminosidad antes que los azules, una diferencia que revelaba cómo cada receptor responde durante la transición hacia la oscuridad.

La experiencia durante el eclipse dependerá de las condiciones meteorológicas, del lugar de observación y de la rapidez con que avance la ocultación. Aun así, el fenómeno convierte el paisaje en otro protagonista del espectáculo celeste de agosto.

Quienes miren alrededor, siempre con protección adecuada para observar el Sol, podrán comprobar que el eclipse no solo reduce la claridad. Durante unos minutos, también puede transformar la apariencia del mundo y revelar la compleja adaptación del ojo humano