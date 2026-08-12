Los expertos coinciden: "Con el eclipse nos podemos cargar el sensor de la cámara de nuestro móvil"

Las claves

Las claves Generado con IA Fotografiar el eclipse solar directamente con el móvil puede dañar el sensor de la cámara debido a la intensa radiación solar. Los expertos recomiendan utilizar filtros solares específicos en cámaras y telescopios, nunca gafas de eclipse, para proteger los dispositivos y la vista. La American Astronomical Society advierte que usar dispositivos sin protección adecuada puede provocar lesiones oculares graves. Se aconseja disfrutar del fenómeno sin tecnología para evitar riesgos tanto para los equipos como para la salud.

El eclipse solar total ya está aquí. Este miércoles 12 de agosto, el cielo será el escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año y serán muchos los que quieran inmortalizarlo con su móvil.

Sin embargo, hacerlo no está exento de riesgos. Apuntar directamente la cámara al Sol puede dañar el sensor del dispositivo, por lo que fotografiar o grabar el eclipse requiere tomar algunas precauciones.

Mario Viciosa, responsable de Ciencia de Newtral.es, ha explicado en laSexta Xplica los riesgos de intentar fotografiar o grabar el eclipse sin las precauciones adecuadas.

Su primera recomendación es, de hecho, olvidarse por un momento de la tecnología: "Tenemos la tentación de grabarlo, de fotografiarlo. Disfrutemos de ese momento, de lo que pasa alrededor".

Pero si se decide tomar una fotografía, hay que tener en cuenta que la luz solar puede llegar con una intensidad suficiente para dañar los componentes ópticos del dispositivo. "Nos podemos cargar el sensor de la cámara de nuestro móvil", advierte Viciosa.

El motivo es que la lente concentra sobre una superficie muy pequeña la radiación procedente del Sol.

Durante las fases parciales del eclipse, la superficie solar continúa siendo extremadamente brillante y esa energía puede generar un calentamiento excesivo en el sistema óptico y el sensor.

La American Astronomical Society (AAS) señala que las cámaras necesitan filtros solares específicos precisamente para protegerlas de la intensa luz y el calor del Sol.

Por eso, no sirve cualquier filtro ni tampoco las gafas utilizadas para mirar el eclipse. En cámaras, telescopios y prismáticos, el filtro solar debe colocarse en la parte frontal del objetivo, antes de que la luz entre en el sistema óptico.

Viciosa pone el foco especialmente en un error que puede resultar peligroso no solo para el equipo, sino también para la persona que lo utiliza.

"Que no se nos ocurra poner las gafas delante de la lente, que no, que entonces nos hacemos daño nosotros. Mucho cuidado con eso", advierte.

La razón es que unas gafas de eclipse están diseñadas para mirar directamente al Sol con los ojos, no para soportar la concentración de luz que produce una cámara, un telescopio o unos prismáticos.

La AAS advierte de que utilizar estos dispositivos sin un filtro solar adecuado puede concentrar los rayos solares y provocar lesiones oculares graves.

Por eso, ante el eclipse de este 12 de agosto, el consejo de Viciosa es sencillo: "En medio del eclipse, disfrutemos de todo lo que va a pasar alrededor, sin tecnología".