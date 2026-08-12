La DGT avisa sobre el eclipse del 12 de agosto: lo que debes hacer si estás conduciendo durante la fase total

Las claves

Las claves Generado con IA La DGT recomienda extremar la precaución al volante durante el eclipse solar del 12 de agosto. Si quieres observar el eclipse, debes estacionar fuera de la carretera en zonas habilitadas, nunca en el arcén. No se deben hacer fotos, vídeos ni mirar directamente al Sol mientras conduces, ni usar gafas de eclipse al volante. Durante la fase total del eclipse la luz bajará de forma repentina y, al finalizar, puede haber deslumbramientos por la reaparición del Sol.

¿Te pilla el eclipse conduciendo? Esto es lo que debes hacer

Si el eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto, te sorprende al volante, será fundamental extremar la precaución y evitar cualquier distracción durante la conducción.

La principal recomendación es clara: si quieres detenerte para observar el fenómeno, debes abandonar la carretera y estacionar únicamente en zonas habilitadas. Nunca se debe parar en el arcén para contemplar el eclipse, hacer fotografías o grabar vídeos.

También es importante recordar que no se deben hacer fotos ni vídeos desde el vehículo, ni intentar mirar directamente al Sol mientras se conduce.

Del mismo modo, las gafas especiales para observar eclipses no deben utilizarse al volante, ya que están diseñadas para mirar al Sol de forma segura, pero reducen considerablemente la visibilidad del entorno y pueden impedir detectar otros vehículos, señales u obstáculos.

Durante la fase de totalidad, cuando la Luna cubra por completo el disco solar, la iluminación descenderá de forma repentina, generando una situación similar a la conducción nocturna.

El momento más delicado llegará también cuando termine la totalidad. El Sol volverá a aparecer de forma repentina y muy bajo en el horizonte, lo que puede provocar un fuerte deslumbramiento y dificultar temporalmente la visión de los conductores.

Por este motivo, la mejor opción para quienes estén conduciendo durante el eclipse será mantener toda la atención en la carretera, reducir las distracciones y no intentar observar el fenómeno mientras el vehículo esté en movimiento.