Tomàs Molina, meteorólogo: "Lo primero que notaréis con el eclipse es frío y veréis lunas en el suelo, da mucho mal rollo"

Las claves

Las claves Generado con IA El meteorólogo Tomàs Molina explica que durante el eclipse solar se notará un descenso repentino de la temperatura, entre 3 °C y 6 °C. El fenómeno generará sensaciones extrañas, como la aparición de "lunas en el suelo" y una luz plomiza que puede resultar inquietante. El eclipse alterará el comportamiento de los animales, que se desorientarán por el cambio de iluminación y el ambiente poco habitual. Molina insiste en la importancia de usar gafas homologadas para observar el eclipse y evitar daños oculares irreversibles.

Tomàs Molina, meteorólogo de 3Cat, aborda también el eclipse solar total que está a punto de llegar y describe parte del fenómeno a través de redes sociales. El experto destaca, primeramente, la aparición de frío y la caída de las temperaturas.

Molina advierte que esa modificación térmica va a ser palpable para la gran mayoría de personas y también adelanta la proyección de lunas en el suelo, generadas debido al fenómeno astronómico, que provocarán un impacto sensorial significativo entre quienes puedan ver el suceso en directo.

"Lo primero que notaréis los que no estéis en su totalidad pero prácticamente, es una sensación de frío", señala. "A eso de las 20:10 o 20:20, los que tengáis el sol en vuestro horizonte veréis lunas en el suelo, una cosa rara y que da mucho mal rollo", continúa.

Si bien es cierto que esto último es realmente llamativo, lo que más revuelo ha generado en redes es precisamente ese alivio temporal del calor veraniego a causa del eclipse. La interrupción de la luz solar provocará una bajada de entre 3 °C y 6 °C, generando con ello un frío repentino.

A pesar de que será, como indica el mismo meteorólogo, algo notable y que chocará a todos, será momentáneo. Además, todo ello vendrá acompañado de un manto de oscuridad que tapará parte del cielo a nuestro alrededor, aunque no será un "apagón absoluto".

Las alteraciones del eclipse

El fenómeno generará un ambiente inquietante, eso sí, caracterizado por una luz plomiza y una reacción peculiar entre los animales, que se desorientarán ante el cambio rápido de iluminación y el extraño entorno que va a crearse durante unos minutos.

Estas alteraciones ambientales buscan anticipar los efectos naturales del eclipse sin generar alarma, y es que aunque no lo parezca serán unos instantes donde el escenario de la península cambiará por completo, pero no hay que alterarse en ningún caso realmente.

Lo que sí hay que hacer en todo momento es utilizar una buena protección. Es imperativo conseguir una gafas homologadas para poder ver el eclipse de manera segura y sin correr riesgos, puesto que las lesiones que puede provocar el fenómeno llegan a ser irreversibles en algunos casos.

Utilizar gafas de sol convencionales o ver el eclipse a través de la cámara del móvil está terminantemente prohibido. Ver un eclipse, como señala Molina, es único, por lo que hay que aprovechar la oportunidad pero siempre con cuidado: "La probabilidad para un humano de ver un eclipse de sol es nula. Que tengas la posibilidad de ver uno, es algo excepcional".