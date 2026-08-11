Máxica, astróloga, sobre el eclipse en España: "La energía se va a potenciar por cien, no vas a tener otra oportunidad"

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar total del 12 de agosto será visible en varias zonas de España, además de Groenlandia, Islandia y el norte de Rusia. La astróloga Máxica propone un ritual para aprovechar la energía del eclipse, que consiste en dibujar un símbolo de infinito en las manos y recitar una afirmación de prosperidad. Según Máxica, el eclipse es una ocasión única para atraer lo que se desea y desprenderse de lo que ya no se quiere en la vida. Aunque la astróloga afirma que este eclipse es irrepetible, el 2 de agosto de 2027 habrá otro eclipse solar total visible desde el sur de España.

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto ha despertado un enorme interés en España, donde podrá observarse en distintas zonas de la Península.

El fenómeno, que también será visible desde Groenlandia, Islandia y el norte de Rusia, ha dado pie a todo tipo de interpretaciones más allá de la astronomía.

Una de ellas es la que plantea Máxica, astróloga y vidente, que ha difundido un ritual para aprovechar la energía del eclipse. "El 12 de agosto habrá un eclipse en el que la energía se va a potenciar por cien", asegura en uno de sus vídeos.

La propuesta consiste en realizar una serie de pasos coincidiendo con el fenómeno. La astróloga explica que primero hay que dibujar un símbolo de infinito en cada una de las manos y, cuando se produzca el eclipse, colocarlas hacia él.

Después de realizar estos pasos, plantea repetir una afirmación relacionada con la prosperidad: "La abundancia, el dinero y el éxito a mí llegarán, y la pobreza y la escasez se irán".

Máxica sostiene que el eclipse puede servir también para desprenderse de aquello que ya no se quiere mantener en la vida.

"En este eclipse vamos a traer a nuestra vida todo lo que queremos", afirma, antes de añadir que también permitirá "quitar de nuestra vida lo que no queremos, lo que nos hace daño y lo que no necesitamos".

El mensaje adquiere un tono especialmente contundente cuando se refiere a la posibilidad de volver a vivir un fenómeno de estas características.

"No vas a tener otra oportunidad porque tú ya no estarás, ni tus hijos, ni tus nietos", señala en el vídeo, en el que anima a sus seguidores a realizar el ritual durante el eclipse.

Desde el punto de vista astronómico, el fenómeno sí será excepcional para España. El Instituto Geográfico Nacional explica que se trata del primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo.

La franja de totalidad atravesará España de oeste a este y pasará por ciudades como León, Bilbao, Zaragoza y Valencia.

Sin embargo, la afirmación de que no habrá otro eclipse total en España durante generaciones no se corresponde con el calendario astronómico.

De hecho, el 2 de agosto de 2027 habrá otro eclipse solar total que también será visible desde el sur de la Península.

Por último, Máxica insiste en aprovechar la ocasión y define el fenómeno como "un regalo del cielo y del universo", cerrando su mensaje con una invitación a sus seguidores: "Así que aprovéchalo".