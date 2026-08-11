Los expertos coinciden: la prueba casera de 3 pasos para saber si las gafas para el eclipse son seguras antes de usarlas
Antes de observar el eclipse comprueba que tus gafas estén homologadas y los filtros estén en buenas condiciones.
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Las claves
Generado con IA
El Ministerio de Sanidad y ópticos recomiendan 3 pasos para comprobar si las gafas para el eclipse son seguras.
Verifica que las gafas tengan la certificación ISO 12312-2 y el marcado CE en su etiquetado.
Descarta las gafas si presentan arañazos, grietas o zonas despegadas al revisar los filtros.
Al probarlas en interiores, solo debes ver el Sol como un disco brillante y definido; si ves el entorno, no son seguras.
El Ministerio de Sanidad y los ópticos-optometristas ofrecen una guía rápida en 3 pasos para comprobar si tus gafas del eclipse son 100% seguras de cara al histórico eclipse total del 12 de agosto en España.
- Paso 1: revisa el etiquetado. Las gafas deben tener la certificación ISO 12312-2 y el marcado CE.
- Paso 2: examen físico. Revisa bien los filtros: si tienen el más mínimo arañazo, pliegue, grieta o zona despegada, deséchalas de inmediato.
- Paso 3: la prueba de visión. Póntelas dentro de casa. Si ves algo, no sirven. Con unas gafas homologadas no debes ver el entorno ni en interiores ni en exteriores; únicamente debes ser capaz de distinguir el Sol como un disco brillante y definido.
Los expertos advierten además contra las soluciones caseras: nada de gafas de sol normales, radiografías, cristales ahumados o máscaras de soldar no específicas.