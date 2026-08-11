Los expertos coinciden: la prueba casera de 3 pasos para saber si las gafas para el eclipse son seguras antes de usarlas

Astronauta con gafas para ver un eclipse solar. NASA

Las claves

Las claves Generado con IA El Ministerio de Sanidad y ópticos recomiendan 3 pasos para comprobar si las gafas para el eclipse son seguras. Verifica que las gafas tengan la certificación ISO 12312-2 y el marcado CE en su etiquetado. Descarta las gafas si presentan arañazos, grietas o zonas despegadas al revisar los filtros. Al probarlas en interiores, solo debes ver el Sol como un disco brillante y definido; si ves el entorno, no son seguras.

3 pasos para saber si tus gafas para el eclipse son seguras

El Ministerio de Sanidad y los ópticos-optometristas ofrecen una guía rápida en 3 pasos para comprobar si tus gafas del eclipse son 100% seguras de cara al histórico eclipse total del 12 de agosto en España.

Paso 1 : revisa el etiquetado. Las gafas deben tener la certificación ISO 12312-2 y el marcado CE.

Las gafas deben tener la certificación Paso 2: examen físico. Revisa bien los filtros: si tienen el más mínimo arañazo, pliegue, grieta o zona despegada, deséchalas de inmediato.

Revisa bien los filtros: si tienen el más mínimo arañazo, pliegue, grieta o zona despegada, deséchalas de inmediato. Paso 3: la prueba de visión. Póntelas dentro de casa. Si ves algo, no sirven. Con unas gafas homologadas no debes ver el entorno ni en interiores ni en exteriores; únicamente debes ser capaz de distinguir el Sol como un disco brillante y definido.

Los expertos advierten además contra las soluciones caseras: nada de gafas de sol normales, radiografías, cristales ahumados o máscaras de soldar no específicas.