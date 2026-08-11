El efecto secundario del eclipse solar: las temperaturas se desplomarán hasta 10°C en cuestión de minutos

Las claves

Las claves Generado con IA Durante un eclipse solar total, la temperatura puede descender entre 3 y 10°C en pocos minutos. El brusco enfriamiento se produce porque la Luna bloquea la radiación solar y el suelo deja de calentar el aire. El fenómeno provoca cambios en la presión atmosférica y la aparición de ráfagas de viento conocidas como "brisas del eclipse". Los animales suelen alterar su comportamiento durante el eclipse, pero todo vuelve a la normalidad cuando el Sol reaparece.

La temperatura puede caer 10°C en minutos durante el eclipse

El eclipse solar total no solo apaga la luz del día, sino que puede hacer que la temperatura descienda hasta 10°C en cuestión de minutos, según explican los expertos.

El fenómeno se debe a que el aire no se calienta directamente por la luz solar, sino por el calor que el suelo absorbe y libera. Cuando la Luna bloquea esa radiación, el suministro térmico se interrumpe de golpe, provocando una caída de entre 3 y 10°C.

Este brusco cambio también afecta a la presión atmosférica, generando las llamadas "brisas del eclipse", ráfagas de viento repentinas asociadas al fenómeno.

Además, es habitual que los animales reaccionen como si estuviera anocheciendo, alterando su comportamiento habitual, pero en cuanto el Sol vuelve a brillar todo vuelve a la normalidad y la temperatura se recupera casi con la misma rapidez con la que había caído.