Dónde comprar gafas para el eclipse solar del 12 de agosto de 2026: todas las opciones de última hora

Las claves

Las claves Generado con IA La alta demanda de gafas especiales para observar el eclipse solar del 12 de agosto ha provocado el agotamiento de existencias en ópticas, supermercados y farmacias en toda España. El Ministerio de Ciencia y la ONCE han distribuido dos millones de gafas seguras de forma gratuita, aunque muchos puntos de reparto también se han quedado sin stock debido a la demanda. Las gafas para el eclipse deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2:2015 y no presentar daños; seis modelos han sido retirados del mercado por riesgo para la salud ocular. Se recomienda no usar gafas de sol convencionales ni filtros improvisados, y evitar observar el eclipse con prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares específicos.

La cuenta atrás ha comenzado. Este miércoles 12 de agosto, España será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años: un eclipse solar total.

La expectación ha disparado la demanda de las gafas especiales necesarias para observarlo con seguridad y muchos ciudadanos han dejado su compra para el último momento.

A pocas horas del eclipse, encontrarlas se ha convertido en una carrera contrarreloj.

La situación ya se deja notar en distintos puntos de España, donde la elevada demanda ha comenzado a dejar sin existencias a numerosos establecimientos.

Ópticas, supermercados y farmacias llevan días sin gafas para el eclipse, lo que les obliga a derivar a sus clientes a otros puntos de venta o a colocar directamente carteles en sus puertas para anunciar que están agotadas.

¿Dónde quedan gafas para el eclipse?

Las gafas especiales pueden encontrarse en supermercados, ópticas, farmacias, tiendas especializadas en astronomía y otros establecimientos, aunque el stock varía considerablemente según la ubicación.

Entre las cadenas que han comercializado gafas o filtros para observar el eclipse figuran Aldi, Carrefour, Alcampo y El Corte Inglés. Sin embargo, en muchos establecimientos las unidades se han agotado durante los últimos días.

El Corte Inglés todavía mantiene algunos modelos certificados, aunque su disponibilidad también depende de cada centro. Una de las opciones que aún aparece disponible es un modelo de Hawkers por 3,99 euros, diseñado específicamente para observar eclipses solares.

Cuenta con la certificación ISO 12312-2 y el marcado CE, aunque conviene comprobar previamente el stock antes de desplazarse.

Dos millones de gafas gratuitas

Quienes no quieran comprarlas tienen una alternativa. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE han puesto en marcha la campaña 'Una vista única. Cuídala', mediante la que se han distribuido dos millones de gafas seguras de forma gratuita.

El reparto comenzó durante la semana del 3 de agosto a través de vendedores de la ONCE y diferentes centros y entidades vinculados a la campaña. No obstante, la elevada demanda ha provocado que algunos puntos ya hayan agotado sus existencias.

Cómo saber si las gafas son seguras

Antes de utilizarlas hay que comprobar que cumplen la norma internacional ISO 12312-2:2015. El código debe aparecer impreso en la varilla de las gafas.

Además, la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) recomienda realizar una comprobación adicional en el exterior: con las gafas puestas, solo debería verse el disco solar.

Si a través del filtro se aprecia una lámpara encendida o una ventana iluminada, podría indicar que la protección es insuficiente.

También es fundamental comprobar que las gafas no tengan arañazos, perforaciones o cualquier otro daño.

Seis modelos retirados del mercado

La seguridad cobra especial importancia, ya que las autoridades de consumo han retirado del mercado seis modelos de gafas en los últimos días tras detectar problemas en sus filtros que podrían provocar lesiones oculares.

Los productos afectados corresponden a Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia.

Ante estas alertas, es importante recordar que no deben utilizarse gafas de sol convencionales ni filtros improvisados.

Tampoco hay que observar el eclipse mediante prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares específicos, ya que estos instrumentos pueden concentrar la radiación y causar graves daños en los ojos.

La recomendación es clara: utilizar únicamente gafas que cumplan la ISO 12312-2:2015, comprobar su estado antes de ponérselas y extremar la vigilancia, especialmente cuando sean menores quienes observen el eclipse.