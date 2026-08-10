Un astrónomo advierte sobre el eclipse: "La temperatura caerá drásticamente y se producirá una brisa fantasmagórica"

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar total del 12 de agosto en España provocará una caída abrupta de la temperatura y una brisa inusual, según el astrónomo Pedro García Lario. Durante el eclipse, la oscuridad repentina hará que la fauna local cambie su comportamiento, como si llegara la noche, aunque solo será por unos minutos. La baja posición del sol facilitará la obtención de espectaculares fotografías y atraerá turismo a la península ibérica. Tras el eclipse, el cielo oscuro por la luna nueva permitirá observar la lluvia de meteoros de las Perseidas en condiciones óptimas.

Este miércoles 12 de agosto, España será testigo de un eclipse solar total que promete no ser únicamente un acontecimiento para los ojos, sino una experiencia sensorial completa.

Durante los minutos de totalidad, la luna bloqueará por completo la luz directa del sol. A diferencia del atardecer diario, que es un proceso gradual de enfriamiento, un eclipse total corta la radiación solar de manera abrupta.

Según detalla Pedro García Lario, astrónomo de la Agencia Espacial Europea (ESA): "Cuando se produce un eclipse total de Sol baja la temperatura drásticamente, unos cuantos grados casi de repente" .

Este descenso, que en otros eclipses totales registrados en el mundo ha llegado a superar los 5-10 °C lo que altera el equilibrio de las masas de aire locales, desencadenando como describe el experto "una brisa un poco fantasmagórica que podemos sentir en nuestro cuerpo".

La súbita llegada de la "noche" en pleno día también alterará de forma inmediata los ritmos biológicos de la fauna local.

Al caer la luz y la temperatura de golpe, los animales reaccionarán interpretando que la jornada laboral ha concluido para ellos, sintiendo la noche.

"Los pájaros dejan de cantar, las gallinas se van a su gallinero y las vacas al establo", apunta el astrónomo de la ESA. Sin embargo, la anomalía biológica será muy breve: "pocos minutos después todo vuelve a la normalidad" conforme el disco solar comience a despejarse y la luz retorne a la península.

Para Pedro García Lario es también muy importante la baja altura a la que se situará el sol sobre el horizonte durante el eclipse: "va a posibilitar la obtención de las mejores fotos de eclipse total de Sol que se han conseguido en mucho tiempo".

El trazado de la franja de totalidad de este histórico eclipse cruzará de lleno el interior de la península ibérica, lo que representa una oportunidad turística y económica excepcional.

La comunidad científica ve en este acontecimiento, que inicia un histórico "Trío de Eclipses" en España durante los próximos tres años, una herramienta indispensable para despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes.

El eclipse del 12 de agosto dejará paso a una noche privilegiada, según el astrónomo, pues al producirse en fase de luna nueva de luna nueva, el cielo quedará completamente libre de contaminación lumínica natural.

Esto brindará un espectáculo doble inmejorable, ya que coincide con el máximo de actividad de la lluvia de meteoros de las Perseidas facilitando observaciones astronómicas inolvidables.