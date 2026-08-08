José Luis, 32 años, físico: "Un eclipse parcial al 99% no tiene nada que ver con un eclipse total. Pero es que ni de lejos"

Las claves

Las claves Generado con IA El próximo 12 de agosto, España vivirá un eclipse total de Sol que cruzará la península, un fenómeno astronómico excepcional que no se veía desde 1912. El físico y divulgador José Luis Crespo destaca la diferencia radical entre un eclipse parcial y uno total, calificando el parcial al 99% como un "gatillazo cósmico". Durante la totalidad del eclipse, el día se apaga, la temperatura baja, los animales reaccionan y se puede observar la corona solar, efectos exclusivos del eclipse total. El evento será el primero del 'Trío Ibérico', una serie histórica de eclipses que continuará en 2027 y 2028, y ha llevado al Gobierno a coordinar medidas de seguridad y movilidad.

España se prepara para vivir el próximo 12 de agosto un fenómeno astronómico excepcional: un eclipse total de Sol cruzará la península de oeste a este y transformará el atardecer en una noche fugaz, durante apenas unos minutos peninsulares.

Será el primer capítulo del llamado Trío Ibérico, una sucesión histórica que continuará con otro eclipse total en 2027 y uno anular en 2028. La expectación ha llevado al Gobierno a crear una comisión interministerial específica para coordinarlo ya.

El organismo abordará cuestiones decisivas como la seguridad, la movilidad y la información pública ante un acontecimiento capaz de atraer a miles de personas hacia la franja de totalidad, donde la oscuridad alcanzará su máxima intensidad durante los minutos previstos.

Sin embargo, todavía hay quien considera que un eclipse parcial al 99% ofrece prácticamente la misma experiencia. El físico y divulgador José Luis Crespo, conocido en redes como QuantumFracture, rechaza tajantemente esa comparación: "No tiene nada que ver".

Un auténtico "gatillazo cósmico"

"Un eclipse parcial al 99% no tiene nada que ver con un eclipse total. Pero es que ni de lejos", sentencia Crespo en un vídeo publicado en su perfil de TikTok. Para el divulgador, el parcial representa un auténtico "gatillazo cósmico", con una diferencia radical respecto al total.

En el eclipse parcial, la Luna "muerde" una parte del Sol, la luz adquiere un tono extraño y aparecen medias lunas proyectadas sobre el suelo. Después, explica Crespo, apenas sucede nada más y resulta imprescindible protegerse con gafas homologadas.

"Si no te lo dicen, a lo mejor ni te enteras de que está pasando algo", afirma. Su comparación realmente resume la distancia: "El eclipse total es la película. El parcial es el póster pisoteado por niños y palomas".

Durante la totalidad, cuando la Luna encaja perfectamente con el disco solar, el escenario cambia por completo. "Durante unos minutos estás en otro planeta", asegura Crespo. El día se apaga, la temperatura desciende, se levanta viento y animales reaccionan.

También las personas, añade el físico, experimentan una respuesta extraordinaria. En el lugar del Sol aparece "un astro negro, un astro imposible", rodeado por la corona solar, una estructura blanca normalmente escondida tras el aplastante brillo solar, invisible durante el día.

La NASA señala que durante la totalidad también pueden observarse la cromosfera, las prominencias solares, las perlas de Baily y el anillo de diamante. Son detalles fugaces, reservados exclusivamente al instante en que la Luna oculta completamente el Sol.

La cita del 12 de agosto será especialmente rara para España. El último eclipse total visible desde la Península ocurrió en 1912, de modo que varias generaciones no han podido contemplar este espectáculo sin desplazarse al extranjero durante décadas.

La totalidad durará aproximadamente un minuto y medio, según el punto de observación, y coincidirá con la puesta de Sol. Crespo anima a desplazarse: "No os la perdáis". Antes y después, gafas ISO 12312-2; solo entonces pueden retirarse.