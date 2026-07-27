Los meteorólogos advierten del riesgo de reactivación de incendios en Madrid: vientos de 30 km/h y hasta 34ºC

Las claves

Las claves Generado con IA Los meteorólogos alertan del riesgo de reactivación de incendios en la Sierra Oeste de Madrid debido a vientos de hasta 30 km/h y temperaturas que llegarán a 34ºC. Las zonas más vigiladas son el río Cofio, El Encinar del Alberche y el embalse de San Juan, donde persisten puntos calientes activos. La baja humedad, que descenderá hasta el 18-19%, y el calor intenso pueden favorecer la aparición de nuevos focos incluso en áreas estabilizadas. Las horas centrales del día y la tarde serán las más críticas por la coincidencia de altas temperaturas, baja humedad y viento moderado.

El incendio de la Sierra Oeste de Madrid afronta este lunes una jornada especialmente sensible por la evolución prevista del tiempo. Aunque las condiciones serán menos adversas que en días anteriores, los meteorólogos mantienen la preocupación por el riesgo de reactivación de las llamas.

Tras varios días de intenso trabajo de los equipos de extinción, el aumento de las temperaturas y la persistencia del viento podrían complicar las labores sobre el terreno. La atención se centra especialmente en áreas como el río Cofio, El Encinar del Alberche y el embalse de San Juan.

Las previsiones, tal y como explica Eltiempo.es, apuntan a que el viento perderá intensidad respecto a jornadas anteriores, pero seguirá siendo un factor determinante. Rachas moderadas de hasta 30 kilómetros por hora podrían favorecer la propagación de puntos calientes todavía activos en diferentes sectores del perímetro afectado.

En San Martín de Valdeiglesias se espera una subida progresiva de las temperaturas hasta alcanzar los 33ºC durante la tarde. Al mismo tiempo, la humedad relativa descenderá con rapidez desde primeras horas del día hasta situarse entre el 18% y el 19%.

El viento soplará principalmente del este y nordeste con intensidad floja o moderada. Las rachas oscilarán entre los 20 y los 25 kilómetros por hora durante buena parte de la jornada, manteniendo unas condiciones favorables para que el fuego pueda reactivarse.

Calor y viento

La situación será muy parecida en El Tiemblo, donde los termómetros también rondarán los 33ºC. La humedad caerá hasta valores cercanos al 19% y el viento, procedente del sureste, registrará rachas próximas a los 20 o 22 kilómetros por hora.

Aunque las rachas previstas quedan lejos de las registradas durante los momentos más críticos del incendio, los especialistas recuerdan que siguen siendo suficientes para avivar brasas, desplazar pavesas e impulsar las llamas hacia zonas con vegetación todavía sin quemar.

Ese transporte de material incandescente aumenta el riesgo de que aparezcan nuevos focos a cierta distancia. Incluso áreas aparentemente estabilizadas podrían volver a activarse si coinciden combustible muy seco, viento moderado y temperaturas elevadas durante varias horas consecutivas.

A este escenario se suma un nuevo ascenso térmico previsto para este lunes. Los cielos permanecerán mayoritariamente despejados y las máximas alcanzarán los 34ºC tanto en San Martín de Valdeiglesias como en El Tiemblo, pudiendo ser superiores en otros puntos del interior madrileño.

Los expertos señalan que la franja más delicada volverá a concentrarse entre las horas centrales y la tarde. Es entonces cuando coinciden el mayor calor, la humedad más baja y un viento capaz de provocar reproducciones en un incendio todavía muy activo.