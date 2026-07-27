Carlos Gutiérrez, veterinario: "Los gatos de pelo largo son mucho más dóciles y conviven mejor con otros felinos"

Las claves

Las claves Generado con IA El veterinario Carlos Gutiérrez destaca que la raza y características físicas de los gatos influyen en su comportamiento y convivencia con otros animales. Los gatos de pelo largo, como el Maine Coon y el Bosque de Noruega, suelen ser más dóciles y muestran menor agresividad hacia personas y otros felinos. El estudio científico citado revela que algunos comportamientos, como lamer tejidos de lana, pueden estar condicionados genéticamente en ciertas razas. Gutiérrez subraya la importancia de la adopción responsable, recomendando acudir a refugios independientemente del aspecto o raza del animal.

La raza de un gato puede ofrecer pistas sobre su forma de comportarse, su relación con las personas e incluso su capacidad para convivir con otros animales. Así lo explica el veterinario Carlos Gutiérrez, que repasa las conclusiones de un estudio científico sobre el comportamiento felino.

El experto recuerda que todos los gatos tienen un origen genético determinado, incluso aquellos considerados comunes o mestizos. Esa herencia influye en determinados rasgos de conducta y ayuda a comprender mejor algunas reacciones habituales dentro del hogar.

Según explica Gutiérrez, la investigación publicada en 2019 concluye que muchos comportamientos felinos están relacionados tanto con la raza como con determinadas características físicas.

El objetivo, insiste, no es recomendar una raza concreta, sino facilitar una mejor comprensión del animal.

El veterinario subraya que conocer estas diferencias puede resultar útil para interpretar cómo un gato se relacionará con su familia, con otros felinos que vivan en casa o incluso con las visitas que reciba habitualmente.

Temperamento heredado

Aun así, lanza un mensaje claro antes de profundizar en las distintas razas. Defiende siempre la adopción responsable y anima a quienes quieran incorporar un gato a su familia a acudir a un refugio, independientemente del aspecto o la procedencia del animal.

Entre las razas analizadas destaca el Maine Coon, conocido por su gran tamaño, ya que algunos ejemplares pueden superar los ocho kilos de peso. Pese a su imponente presencia, suele presentar un carácter tranquilo y una buena predisposición para convivir con otros gatos.

El estudio también atribuye a esta raza una curiosa tendencia hereditaria: chupar o lamer tejidos que contienen lana. Para Gutiérrez, este detalle demuestra hasta qué punto algunos comportamientos específicos pueden estar condicionados por la genética.

Otro ejemplo es el Bosque de Noruega, una raza de gran tamaño que comparte con el Maine Coon un temperamento calmado. Según el veterinario, estos gatos muestran escasa agresividad tanto hacia las personas como hacia otros felinos del entorno doméstico.

Además, la investigación señala que los gatos de pelo largo suelen manifestar comportamientos especialmente dóciles. Esta característica, explica Gutiérrez, facilita tareas cotidianas como el cepillado, un cuidado imprescindible para mantener el buen estado de su abundante pelaje.

El persa completa la selección comentada por el veterinario. Lo describe como un gato generalmente poco agresivo con personas conocidas, desconocidos y otros animales. Aunque el estudio no detectó una timidez marcada, Gutiérrez reconoce que, por su experiencia clínica, muchos ejemplares sí muestran un carácter reservado.