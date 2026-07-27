Francisco Cacho, meteorólogo: "Siempre hemos llegado a 40°, pero ahora la media son 22 días de ola de calor al año"

El cambio climático transforma los veranos en España y las olas de calor se multiplican con el paso del tiempo: cada vez duran más.

Las claves

Las claves Generado con IA Las olas de calor en España han pasado de una media de 3 días anuales en los años 80 a 22 días en la última década, según AEMET. El aumento no solo afecta a la temperatura máxima, sino también a la duración y anticipación de estos episodios extremos. Regiones que antes no sufrían olas de calor ahora también se ven afectadas, con impactos en salud pública, recursos hídricos e incendios. Las olas de calor más largas y severas de la historia de España se han registrado en el siglo XXI, obligando a revisar los planes de contingencia.

El argumento de que el calor extremo siempre ha formado parte del verano español es cierto, pero está perdiendo poco a poco validez frente a los datos científicos. El meteorólogo Francisco Cacho, para LaSexta, ha advertido recientemente sobre una transformación drástica en los patrones climáticos del país.

El experto señala que, si bien es cierto que alcanzar los 40 grados en época estival ha sido habitual históricamente, la duración de estos episodios se ha descontrolado. Actualmente, la media anual de jornadas bajo condiciones de ola de calor se ha disparado de forma alarmante en la Península y las Baleares.

Esta afirmación se sustenta en los registros oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los cuales revelan una evolución indiscutible durante las últimas cuatro décadas. Entre los años 1975 y 1984, España registraba una media de apenas tres días de ola de calor por año.

En contraste, los análisis de la última década demuestran que este promedio ha escalado hasta los 22 días anuales, lo que significa que la población soporta ahora siete veces más jornadas de temperaturas extremas que en la década de los ochenta.

La evolución de las olas de calor

La clave de este fenómeno no radica únicamente en los picos máximos que marcan los termómetros, sino en la persistencia y extensión de las masas de aire cálido. Los expertos climatológicos subrayan que los episodios actuales no solo son más prolongados, encadenando semanas consecutivas de valores sofocantes, sino que además comienzan mucho antes.

Se registran anomalías severas en mayo y junio y afectan de manera simultánea a regiones que antes quedaban al margen de estos extremos. Este incremento de los días bajo avisos de riesgo extremo tiene un impacto directo que va más allá de la incomodidad térmica, repercutiendo gravemente en la salud pública, la escasez de recursos hídricos y el riesgo de incendios.

Las estadísticas de la AEMET confirman que las olas de calor más extensas y severas de la historia de España se concentran en el siglo XXI, consolidando una tendencia que obliga a las administraciones a rediseñar los planes de contingencia y adaptación frente a un verano complicado.

Siempre se ha pasado calor durante esta temporada del año en España, pero la evolución que están teniendo las temperaturas es precisamente lo que sorprende y alerta a los meteorólogos y profesionales del sector.

La situación, dentro de lo que cabe, es controlable, pero hay que prepararse para el futuro debido a que este crecimiento puede dispararse y es constante.