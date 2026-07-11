Mandisa, hija de Danny Glover, habla del alzheimer del actor: "Recuerda absolutamente todo desde 1970"

Fotografía de archivo del actor Danny Glover en la alfombra roja de la ceremonia de los Premios de los Gobernadores en Los Ángeles, California. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Danny Glover ha revelado públicamente que padece Alzheimer, enfermedad que empezó a afectar su memoria antes de tener diagnóstico. Su hija Mandisa fue de las primeras en notar cambios, al observar que el actor olvidaba detalles en historias familiares aunque mantenía recuerdos muy antiguos. Glover, de 79 años, recibió el diagnóstico tras ser galardonado con el Jean Hersholt Humanitarian Award por su trayectoria social y humanitaria. Mandisa destaca la importancia de que su padre controle su relato público, dado el impacto de la enfermedad en la autonomía y la percepción social.

Danny Glover ha decidido contar públicamente una de las noticias más delicadas de su vida. El actor de Arma letal, El color púrpura y Mandela ha revelado que vive con Alzheimer, una enfermedad que empezó a alterar su memoria antes de tener nombre.

La historia la ha compartido junto a su hija, Mandisa Glover, una de las primeras personas en notar que algo estaba cambiando. No ocurrió en una escena dramática, sino en la forma en que su padre reconstruía recuerdos familiares.

Mandisa explicó en People que Glover siempre había tenido una memoria extraordinaria, capaz de recordar detalles de décadas pasadas con una precisión poco común. Por eso le inquietó que algunas historias empezaran a aparecer incompletas.

El contraste era doloroso. El actor podía seguir evocando momentos antiguos con enorme claridad, pero en ciertos relatos familiares “faltaban piezas”. Esa mezcla entre memoria viva y huecos inesperados fue una primera señal de alarma.

Glover, de 79 años, habló de su diagnóstico en People y en The Today Show. Reuters recogió que el actor recibió la noticia después de obtener el Jean Hersholt Humanitarian Award, el Oscar honorífico que reconoce su trayectoria social y humanitaria.

El matiz clínico es importante. El Alzheimer no suele aparecer de golpe. Mayo Clinic recuerda que la pérdida de memoria es uno de sus síntomas principales, sobre todo cuando afecta a conversaciones o acontecimientos recientes.

Esa evolución encaja con lo que muchas familias observan al principio. Una persona puede conservar recuerdos remotos, escenas de juventud o momentos muy emocionales, mientras empieza a tener dificultades con detalles recientes, palabras, orientación o continuidad narrativa.

En el caso de Glover, esa tensión tiene una carga especial. Su vida pública está atravesada por la memoria: personajes, discursos, activismo, cine político, luchas por los derechos civiles y una presencia muy ligada a la historia reciente de Estados Unidos.

El actor se convirtió en un rostro mundial gracias a Roger Murtaugh, el detective de Arma letal. Pero su carrera siempre fue más amplia, con títulos como El color púrpura, Places in the Heart, Beloved y la película televisiva Mandela.

Reuters recuerda que Glover fue nominado cuatro veces a los Emmy e interpretó a Nelson Mandela en 1987. Su dimensión política tampoco fue secundaria: durante décadas ha unido cine, activismo y defensa de los derechos humanos.

Por eso su diagnóstico ha generado tanta atención. No se trata solo de una celebridad que habla de una enfermedad, sino de alguien cuya identidad pública ha estado ligada a contar historias y sostener memoria colectiva.

Mandisa subrayó además un punto esencial: su padre quería controlar su propio relato. En enfermedades neurodegenerativas, esa decisión importa mucho, porque el deterioro afecta también a la autonomía, la identidad y la forma en que otros miran al paciente.

La Alzheimer’s Association recomienda no ignorar señales como pérdida de memoria que interfiere en la vida diaria, problemas para seguir conversaciones, confusión con tiempo o lugar y cambios de humor o personalidad. La consulta temprana puede orientar cuidados.

La historia de Danny y Mandisa Glover habla precisamente de esa zona ambigua del comienzo. No siempre hay una pérdida total de memoria, sino pequeñas grietas en alguien que aún conserva humor, afectos y recuerdos poderosos.