Los veterinarios están de acuerdo: si un gato mueve rápido la cola no es por alegría, está expresando frustración

Las claves

Las claves Generado con IA El movimiento rápido de la cola en los gatos indica frustración o sobrestimulación, no alegría como ocurre en los perros. Especialistas advierten que ignorar esta señal puede provocar respuestas agresivas, como arañazos o mordiscos, por parte del animal. Se recomienda interrumpir cualquier interacción física y observar otras señales corporales, como orejas aplanadas o pupilas dilatadas, para evitar incidentes. Comprender el lenguaje corporal felino mejora el bienestar del gato y fortalece la relación entre la mascota y sus dueños.

La comunidad de expertos en comportamiento animal alerta sobre un error común en la interpretación del lenguaje corporal de los gatos domésticos. Al contrario de lo que ocurre con los perros, el movimiento rápido de la cola en un felino no es signo de felicidad ni de bienvenida.

Diversos estudios etológicos confirman que este balanceo agitado, especialmente cuando el animal mantiene una mirada fija, es una manifestación clara de un estado emocional negativo que requiere la atención inmediata de sus cuidadores.

Especialistas en felinos explican que este comportamiento responde principalmente a dos factores psicológicos: la frustración y la sobreestimulación. La frustración suele presentarse cuando el animal ve bloqueado un deseo, como alcanzar una presa a través de la ventana.

Por otro lado, la sobreestimulación ocurre con frecuencia durante interacciones humanas, como sesiones de caricias prolongadas que rebasan el umbral de tolerancia del gato, transformando un momento placentero en una situación estresante.

La cola del gato es muy diferente

La importancia de descifrar correctamente estas señales radica en la prevención de incidentes domésticos. Cuando un gato mueve su cola de un lado a otro de forma rápida, está emitiendo una advertencia clara antes de pasar a la acción defensiva.

Ignorar este aviso y continuar interactuando con el animal suele derivar en respuestas agresivas imprevistas, como arañazos o mordiscos, los cuales son interpretados erróneamente por los dueños como ataques injustificados.

Para garantizar que exista una convivencia perfecta entre dueño y mascota, con el bienestar animal por encima de cualquier cosa, los expertos recomiendan parar de inmediato cualquier interacción física cuando se detecten estos movimientos de cola.

Se aconseja, primeramente, observar otros indicadores corporales complementarios, como las orejas aplanadas o las pupilas dilatadas. Respetar el espacio personal del gato en esos momentos de tensión no solo fortalece el vínculo de confianza entre la mascota y los dueños, sino que reduce drásticamente los niveles de ansiedad.

Entender este tipo de códigos, según los profesionales, es vital para mantener a las mascotas con buena salud mental. Entender estos códigos de comunicación únicos e independientes ayuda a leer correctamente lo que nuestro gato, en este caso, quiere transmitirnos.

Eleva, además, la comprensión de actitudes y sirve para ir un paso más allá, viendo más que simplemente un gesto. Todo ello sirve como mejora de calidad de vida de los animales, puesto que así podemos transformar el hogar al completo en un espacio verdaderamente seguro y libre de presiones.