Entró en vigor: la UE ya multa con 600.000 euros a científicos que compartan tecnologías de doble uso sin autorización

Las claves

Las claves Generado con IA La normativa europea sobre tecnologías de doble uso establece multas de hasta 600.000 euros para científicos que compartan conocimientos sin autorización. La regulación afecta a universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas de toda la UE, incluyendo sectores como inteligencia artificial, semiconductores y ciberseguridad. Compartir información técnica, publicar resultados o colaborar internacionalmente sin permiso puede considerarse transferencia de tecnología controlada y acarrear sanciones. El proceso de autorización puede durar entre 30 y 90 días y requiere verificar el destino y el usuario final de la tecnología o conocimiento compartido.

Un científico que comparta con un colega extranjero un algoritmo, un componente electrónico o un dato técnico sin autorización puede enfrentarse a una multa de hasta 600.000 euros. Así lo establece la normativa europea sobre tecnologías de doble uso.

El Reglamento (UE) 2021/821 regula la exportación, el tránsito y la transferencia de bienes y tecnologías que sirven para fines civiles como militares. Afecta a universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas de toda la Unión Europea, incluida España.

La norma comunitaria se aplica en España en consonancia con la Ley de Contrabando y el régimen de comercio exterior. Vigila su cumplimiento la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, JIMDDU.

Bajo la lupa quedan sectores como la inteligencia artificial, la computación cuántica, los semiconductores avanzados y el software de ciberseguridad. También el equipamiento de vigilancia, los sensores de alta precisión y determinados desarrollos aeroespaciales por su posible uso dual.

Solicitud previa al envío

El riesgo no se limita a exportar físicamente un producto. Compartir conocimiento técnico con un investigador extranjero, publicar ciertos resultados o colaborar en proyectos internacionales sin la autorización correspondiente puede considerarse, según la normativa, una transferencia de tecnología controlada.

Las sanciones administrativas por exportar sin autorización o por falsear documentación también alcanzan los 600.000 euros, según recoge un análisis reciente sobre el régimen de control de exportaciones vigente en España.

A esas cuantías económicas se suman penas de hasta seis años de prisión en los casos más graves. No comunicar sospechas sobre un posible uso indebido puede acarrear multas adicionales de hasta 60.000 euros, aunque sin consecuencias penales asociadas.

La llamada cláusula catch-all amplía más el alcance de la norma. Aunque un producto o una tecnología no figure expresamente en el listado europeo, puede requerir autorización si existen indicios de que su destino final es militar o prohibido.

Universidades y centros públicos de investigación no quedan al margen de estas obligaciones. Cualquier colaboración científica internacional que implique transferencia de tecnología de doble uso debe pasar siempre antes por el filtro de la Secretaría de Estado de Comercio.

El proceso de autorización puede demorarse entre 30 y 90 días desde que se presenta la solicitud oficial. Requiere clasificar correctamente el producto o la tecnología, verificar cuidadosamente el destino y el usuario final, y aportar documentación técnica detallada.

Los expertos recomiendan a los centros de investigación implantar programas internos de control, formar al personal técnico y revisar sistemáticamente los proyectos de colaboración siempre antes de compartir cualquier desarrollo con socios extranjeros.

El objetivo último de este reglamento europeo es evitar que avances científicos plenamente legítimos terminen contribuyendo, de forma directa o indirecta, al desarrollo de armamento, sistemas de vigilancia masiva o capacidades militares en manos de muchos terceros países hostiles.

Con la ciencia cada vez más globalizada y conectada, la delgada frontera entre colaboración académica y transferencia tecnológica sensible se estrecha. La normativa europea busca precisamente ese equilibrio, aunque su desconocimiento también puede salir muy caro a quien investiga.