Los expertos coinciden: el aire acondicionado cuesta más de 120 euros al año por el efecto del cambio climático

Las claves

Las claves Generado con IA El uso del aire acondicionado ha aumentado debido a veranos más largos y calurosos, consecuencia directa del cambio climático. Las familias gastan más de 120 euros adicionales al año por mantener el aire acondicionado encendido durante los días extra de calor intenso. Actualmente, el verano dura unas cinco semanas más que en los años 80, lo que supone unos 40 días adicionales de altas temperaturas. Los expertos alertan de que las olas de calor y las noches tropicales serán aún más frecuentes, incrementando el gasto en climatización.

Si tienes la sensación de que cada verano enciendes antes el aire acondicionado y lo apagas más tarde, no es una impresión.

Los expertos aseguran que los veranos son hoy más largos y calurosos que hace unas décadas, una realidad que no solo se nota en las temperaturas, sino también en la factura de la luz.

Las olas de calor han dejado de ser episodios aislados para convertirse en algo rutinario.

A esto se suman las noches tropicales, cada vez más frecuentes en muchas zonas del país, que obligan a buscar refugio del calor incluso cuando cae el sol.

El resultado es evidente. Y es que el aire acondicionado se ha convertido en uno de los electrodomésticos más utilizados durante los meses estivales.

Según los datos analizados por especialistas de Raisin, el verano actual dura alrededor de cinco semanas más que en los años 80.

Traducido a la vida cotidiana, esto supone cerca de 40 días extra de calor intenso.

Cuarenta jornadas más en las que muchas familias recurren al aire acondicionado para trabajar, descansar o simplemente hacer más llevaderas las tardes de altas temperaturas.

Y es que cuando el termómetro supera los 35 grados durante el día y apenas baja por la noche, mantener la vivienda fresquita se convierte en una necesidad.

Pero esta necesidad tiene un precio. Las estimaciones de esta conocida plataforma de ahorro apuntan a que una familia puede llegar a gastar más de 120,56 euros adicionales al año por el uso del aire acondicionado durante esos días extra de calor.

Una cantidad que, aunque pueda parecer asumible a primera vista, se suma al resto de gastos domésticos en un contexto marcado por el aumento general del coste de la vida.

No obstante, los expertos destacan que el problema no está únicamente en que las temperaturas máximas sean más elevadas. También preocupa que las noches refresquen cada vez menos.

Cuando el termómetro no baja ni de los casi 30 grados, descansar se vuelve más complicado y muchas personas optan por mantener encendido el aire acondicionado durante horas, aumentando así el consumo eléctrico.

Sin embargo, la previsión para los próximos años no invita precisamente al optimismo.

Los meteorólogos advierten de que los episodios de calor extremo serán más frecuentes y prolongados, lo que podría convertir la climatización en un gasto cada vez más importante dentro de la economía familiar.

Lo que está claro es que el cambio climático ya no es una cosa lejana. Se cuela en nuestras casas, modifica nuestras rutinas y, ahora, casi sin percatarte, también nuestros bolsillos.