David Marchante, experto en cambio físico: "El error más común en el gimnasio es obsesionarse con cansar el cuerpo"

Las claves

Las claves Generado con IA David Marchante advierte que el error más común en el gimnasio es obsesionarse con la fatiga en lugar de medir el progreso real. Entrenar hasta el agotamiento incrementa el riesgo de lesiones y frena el desarrollo físico a largo plazo. El progreso efectivo se basa en la sobrecarga progresiva, controlando variables como el peso, repeticiones y velocidad. Llevar un registro y priorizar la técnica y la programación inteligente son claves para avanzar de forma segura y sostenible.

David Marchante, experto en cambio físico, confirma cuál es el fallo más habitual entre los principiantes que acuden al gimnasio: priorizar la extenuación física sobre la medición del progreso: "El error de novato más común en el gimnasio es obsesionarse con fatigar el cuerpo en lugar de medir el rendimiento real de cada levantamiento".

Según el profesional, la obsesión por terminar cada sesión en un estado de fatiga extrema desvía a los atletas de los verdaderos indicadores de mejora. Esta práctica no solo frena el desarrollo físico a largo plazo, sino que también aumenta de forma drástica el riesgo de sufrir lesiones por exceso de entrenamiento.

Desde una perspectiva científica, el rendimiento real en el levantamiento de pesas se mide a través de variables precisas como los kilogramos totales, la velocidad de ejecución y las repeticiones en reserva.

Cuando un deportista busca la fatiga absoluta desde las primeras series, disminuye de inmediato su capacidad para aplicar fuerza eficiente en el resto de la sesión. Los entrenadores recalcan que el cuerpo humano responde de mejor manera a estímulos de alta calidad que a la simple acumulación de cansancio innecesario.

Sudar no es sinónimo de progresar

El pilar fundamental para la ganancia de masa muscular y fuerza, si atendemos a lo que comenta el profesional, radica en la sobrecarga progresiva, un principio que exige superar las marcas personales de forma controlada a lo largo del tiempo.

Al no llevar un registro estricto de las cargas y enfocarse solo en el esfuerzo percibido, los usuarios caen en un estancamiento crónico. La falta de un diario de entrenamiento estructurado impide evaluar si el cuerpo realmente se está adaptando al estímulo o si solo se está destruyendo tejido muscular sin un propósito claro.

Ante un panorama como este, la comunidad de preparadores físicos aconseja un cambio radical de mentalidad que priorice la técnica y la programación inteligente. Medir cada variable y permitir los tiempos de recuperación adecuados son los pasos esenciales para garantizar un avance constante y seguro en el gimnasio.

El éxito en el entrenamiento de fuerza, en resumidas cuentas, no se determina por lo agotado que se termine el día, sino por la capacidad de superar el rendimiento de la semana anterior, controlando todo tipo de variables -como el peso y el recorrido- para así garantizar un crecimiento adecuado y que podamos mantener en el tiempo.

Porque, al final, la clave es justo eso: hay que realizar bien los ejercicios y realizar un entrenamiento sostenible que podamos hacer con el paso de los años.