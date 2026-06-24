Los veterinarios coinciden: si tu gato se pasa todo el día descansando en el sofá, no se lleva bien contigo

Las claves

Las claves Generado con IA Un gato que pasa todo el día descansando en el sofá podría no tener un buen vínculo con su propietario, según veterinarios. Señales como agresividad, esconderse constantemente o evitar el contacto indican posibles problemas en la relación entre el felino y su humano. La falta de actividad y estímulos puede llevar a comportamientos apáticos; es recomendable dedicar al menos treinta minutos diarios a interactuar con el gato. El hiperapego también puede ser perjudicial, provocando ansiedad y conductas destructivas si el gato depende excesivamente de la presencia de su dueño.

Muchos propietarios interpretan que un gato tranquilo y dormilón es un animal plenamente feliz. Sin embargo, los expertos en comportamiento felino advierten de que algunas conductas aparentemente normales pueden esconder problemas en la relación entre mascota y humano.

El veterinario Carlos Gutiérrez explica que existen distintas señales capaces de revelar cómo es realmente el vínculo con un gato. Estas pistas abarcan desde la falta total de confianza hasta situaciones de dependencia excesiva poco saludables.

La manifestación más evidente de una mala relación es la agresividad. Cuando un gato se siente inseguro o percibe comportamientos demasiado invasivos, puede reaccionar mediante bufidos, gruñidos o incluso arañazos y mordiscos tras varios avisos previos.

Antes de llegar a ese extremo, los felinos suelen mostrar un lenguaje corporal muy claro. Orejas hacia atrás, tensión corporal o señales de incomodidad indican que necesitan distancia y que no están disfrutando de la interacción.

Otra alerta importante aparece cuando el animal permanece constantemente escondido. Es normal durante los primeros días de adaptación, pero si un gato que antes era sociable comienza a ocultarse, probablemente algo ha cambiado.

Lenguaje corporal

Cambios en el hogar, nuevas personas o experiencias negativas pueden afectar profundamente a su bienestar. También es posible que nunca se haya construido una relación sólida, especialmente cuando el animal evita sistemáticamente el contacto cercano.

Incluso los gatos que permanecen visibles pueden mostrar falta de confianza. Si nunca se acercan, rehúyen la compañía humana o comen únicamente cuando nadie está cerca, podrían estar manteniendo una distancia emocional significativa.

En otros casos, el gato permanece cerca pero conserva una postura defensiva. Mantener las cuatro patas apoyadas y la cola enrollada alrededor del cuerpo suele reflejar cautela ante situaciones que considera potencialmente incómodas o impredecibles.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que un gato inmóvil durante horas en el sofá disfruta de una vida perfecta. Según los veterinarios, esta conducta puede reflejar simplemente falta de estímulos en casa.

Cuando el animal únicamente come, duerme y vuelve a descansar, probablemente necesita un entorno más enriquecido. Juguetes, zonas de exploración y sesiones diarias de juego ayudan a despertar su curiosidad y actividad.

Los especialistas recomiendan dedicar al menos treinta minutos al día a interactuar activamente con el gato. Este tiempo favorece el ejercicio físico, combate el aburrimiento y fortalece notablemente la relación con su familia.

En el extremo contrario aparece el hiperapego. Algunos gatos desarrollan una dependencia tan intensa que sufren ansiedad cuando se quedan solos y manifiestan conductas destructivas o comportamientos relacionados con el estrés.

Arañar puertas, maullar constantemente o seguir a su propietario por toda la casa pueden ser señales de esta situación. Para evitarlo, conviene fomentar la autonomía del animal y ofrecerle actividades que pueda realizar sin compañía.