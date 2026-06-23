Silvia Álava, psicóloga: "El reto principal al llegar a los 60 años no es la edad, sino sufrir en silencio la soledad no deseada"

Las claves

Las claves Generado con IA El principal reto al llegar a los 60 años, según la psicóloga Silvia Álava, es la soledad no deseada, no la edad en sí. La soledad no deseada aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y deterioro cognitivo, especialmente tras la jubilación o cambios vitales importantes. Hablar abiertamente sobre la soledad permite activar recursos familiares, sanitarios y comunitarios para prevenir sus consecuencias. Mantener rutinas, cultivar amistades y pedir apoyo profesional son claves para afrontar esta etapa como una oportunidad de crecimiento y conexión auténtica.

La llegada a los 60 años suele asociarse a jubilación, cambios físicos y nuevas rutinas. Sin embargo, los expertos ya advierten de que el verdadero desafío emerge cuando aparece la soledad no deseada en silencio y sin apoyo.

Para la psicóloga Silvia Álava, cumplir años no implica necesariamente pérdida de bienestar. El problema surge cuando desaparecen los vínculos cotidianos, afectivos y significativos para muchas personas mayores en esta etapa vital.

Según la psicóloga, la entrada en la sexta década coincide con transformaciones profundas: jubilación, viudedad, independencia de los hijos o cambios residenciales, que reducen la frecuencia del contacto social y alteran la identidad personal y los hábitos previamente consolidados.

Álava explica, en una entrevista concedida a la Revista Clara, que muchas personas afrontan estos procesos sin verbalizar su malestar por miedo a parecer vulnerables. El silencio, lejos de proteger, intensifica la sensación de aislamiento y dificulta pedir ayuda en los entornos familiares y sociales más cercanos.

Una etapa de crecimiento

La experta diferencia entre estar solo y sentirse solo. Mientras la primera circunstancia puede resultar elegida e incluso enriquecedora, la segunda aparece cuando las relaciones disponibles no satisfacen necesidades emocionales de apoyo, comprensión, pertenencia y reciprocidad afectiva duradera suficiente.

Diversas investigaciones alertan de que la soledad no deseada incrementa el riesgo de depresión, ansiedad y deterioro cognitivo. También puede agravar enfermedades crónicas y reducir la percepción de calidad vital entre quienes atraviesan procesos de transición personal especialmente complejos.

En España, el envejecimiento demográfico y la reducción del tamaño de los hogares han convertido esta realidad en una preocupación creciente para especialistas y administraciones públicas, que buscan estrategias comunitarias para reforzar redes vecinales y afectivas más sólidas y sostenibles.

Álava insiste en que normalizar conversaciones sobre la soledad constituye un paso esencial para prevenir sus consecuencias. Reconocer el problema permite activar recursos familiares, sanitarios y comunitarios antes de cronificarse y deteriorar la salud emocional de quienes la padecen.

La especialista recomienda mantener rutinas significativas tras la jubilación, cultivar amistades, participar en actividades compartidas y solicitar apoyo profesional cuando sea necesario. La prevención, subraya, comienza mucho antes del aislamiento mediante vínculos estables, proyectos comunes y objetivos personales renovados.

Lejos de los estereotipos sobre la vejez, cumplir 60 años puede abrir una etapa de crecimiento, aprendizaje y libertad. El reto, apunta Álava, consiste en conservar espacios de conexión auténtica que refuercen la autoestima, el sentido y la pertenencia.

La psicóloga advierte además de que la hiperconectividad digital no siempre compensa la ausencia de contacto presencial. Los mensajes instantáneos pueden aliviar temporalmente, pero difícilmente sustituyen la cercanía emocional construida mediante experiencias compartidas, escucha activa, tiempo, confianza mutua sostenida.

Expertos en envejecimiento coinciden en que combatir la soledad no deseada exige respuestas coordinadas. Desde programas intergeneracionales hasta iniciativas vecinales, las soluciones más eficaces nacen del compromiso colectivo, sostenido, la participación ciudadana y la escucha institucional cercana, constante, inclusiva.

El mensaje de Álava desmonta una idea arraigada: el problema no es cumplir años, sino atravesar esa transición sin compañía significativa. Hablar de la soledad, concluye, constituye el primer paso para recuperar vínculos, fortalecer redes emocionales y pedir ayuda.