El pueblo medieval perfecto para visitar en primavera: un castillo del siglo XVI dentro de una cueva de la Edad de Piedra

Las claves

Las claves Generado con IA El Castillo de Predjama en Eslovenia es el mayor castillo construido en la entrada de una cueva, reconocido por Guinness World Records. Esta fortaleza, encajada en un acantilado de 123 metros, fue reconstruida en 1570 y lleva más de 800 años en pie. La cueva bajo el castillo muestra presencia humana desde la Edad de Piedra y cuenta con una red de túneles secretos usados durante asedios medievales. La cueva, que forma parte de un sistema kárstico de 14 kilómetros, solo se puede visitar en primavera y verano para proteger a sus murciélagos.

No todos los castillos se levantaron para dominar una colina. Algunos fueron más lejos y se escondieron directamente en la roca. Ese es el caso de Predjama, una pequeña localidad eslovena donde una fortaleza parece salir de una cueva.

El Castillo de Predjama está situado a pocos kilómetros de la cueva de Postojna, en pleno paisaje kárstico de Eslovenia. Su imagen es difícil de confundir: muros claros, ventanas diminutas y una fachada encajada en un acantilado de 123 metros.

Guinness World Records lo reconoce como el mayor castillo construido en una entrada de cueva, con más de 35 metros de altura, reconstruido en 1570.

El enclave defensivo, sin embargo, es mucho más antiguo. El parque oficial de Postojna recuerda que Predjama lleva más de 800 años encaramado a esa pared vertical, protegido por una roca que funciona como techo, muralla y refugio natural.

La cueva que lo rodea también tiene una historia anterior a la fortaleza. El parque señala que los hallazgos arqueológicos prueban presencia humana en la cavidad desde la Edad de Piedra, mucho antes de cualquier relato medieval.

Una red de pasadizos y túneles

Por eso Predjama funciona tan bien como escapada de primavera. No es solo un castillo bonito incrustado en una pared, sino un cruce extraño entre arquitectura defensiva, geología kárstica, leyenda medieval y ocupación humana prehistórica.

La imagen exterior explica buena parte de su fama. Este enclave no parece construido delante de una montaña, sino atrapado dentro de ella. La roca condiciona el edificio, lo protege y lo convierte en una fortaleza casi imposible.

Esa mezcla entre defensa y paisaje era su gran ventaja. Detrás del castillo hay una red de pasadizos y túneles secretos que lo comunicaban con la cueva inferior, una salida clave durante antiguos asedios medievales.

La leyenda más conocida está protagonizada por Erazem de Predjama, un caballero rebelde del siglo XV que habría resistido durante más de un año en el castillo gracias a esos pasadizos, según Turismo de Eslovenia.

El interés científico está debajo de la postal. La Cueva bajo el Castillo de Predjama forma parte del sistema kárstico de la zona y suma unos 14 kilómetros de galerías descubiertas, repartidas en varios niveles.

No toda la cavidad se visita, pero el tramo turístico alcanza unos 700 metros e incluye zonas como los Establos, el Gran Salón y la llamada Cueva de los Nombres, donde se conservan firmas históricas.

La primavera encaja especialmente bien por otra razón. La cueva bajo el castillo abre de mayo a septiembre, porque durante el invierno permanece cerrada para proteger a la colonia de murciélagos que hiberna en su interior.

El viaje se puede completar con la cercana cueva de Postojna, una de las grandes atracciones naturales de Eslovenia. Turismo del país destaca sus formaciones subterráneas, su tren interior y la presencia del proteo, conocido como “pez humano”.