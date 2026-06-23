La psicología dice que las personas más inteligentes son aquellas que se acuestan más tarde por la noche

Las claves

Las claves Generado con IA Las personas noctámbulas tienden a activarse mentalmente y ser más productivas en las últimas horas de la noche. La psicología relaciona este fenómeno con los ritmos circadianos, que regulan el reloj interno de sueño y energía. Estudios indican que los noctámbulos suelen puntuar más alto en indicadores de inteligencia como agilidad mental y creatividad. Aunque los madrugadores encajan mejor en rutinas sociales, la clave está en respetar el propio ritmo y descansar lo suficiente.

Son muchas las personas que, mientras el mundo duerme, sienten cómo su mente no deja de activarse.

Ideas, opiniones, planes… esa energía que durante el día a veces cuesta encontrar aparece de forma natural en las últimas horas de la noche.

A estas personas se les llama noctámbulas, suelen despertarse más tarde y tienen un ritmo de vida que no siempre encaja con los horarios de los demás.

Y es que, mientras la mayoría va cerrando el día, para ellas todo parece continuar y además, con mayor actividad.

Suelen estar más inspirados por las noches y no les pesan los quehaceres aunque ya haya pasado la medianoche.

La psicología ha intentado dar respuesta a este fenómeno y lo relaciona con los llamados ritmos circadianos, es decir, el reloj interno que regula cuándo sentimos sueño y cuándo sentimos energía.

Según aclaran los expertos de Mundo Psicólogos, no todas las personas lo tienen ajustado de la misma forma, y eso explica por qué unos rinden mejor por la mañana y otros parecen 'despertar' cuando el día termina.

En el caso de las personas nocturnas, su mente parece activarse con más facilidad en ambientes tranquilos, sin interrupciones y con menos exigencias externas.

Esa calma nocturna favorece la concentración y puede potenciar la creatividad, la reflexión y la rapidez mental.

De hecho, algunos estudios han observado que este tipo de perfil puede destacar en tareas que requieren pensamiento ágil, memoria inmediata o soluciones creativas.

Los especialistas estiman que las personas noctámbulas tienden a puntuar más alto en ciertos indicadores de inteligencia, especialmente aquellos relacionados con la agilidad mental y la capacidad de resolver problemas de forma rápida.

Sin embargo, las personas madrugadoras suelen encajar mejor en las rutinas sociales más estructuradas, lo que puede traducirse en mayor constancia académica o profesional.

Por eso, más que hablar de 'mejores' o 'peores', la psicología actual insiste en que cada persona tiene un tipo de funcionamiento distinto.

Lo más importante es descansar lo suficiente para que la mente funcione de forma óptima y el cuerpo rinda bien, evitando problemas de salud y manteniendo un buen equilibrio en el día a día.