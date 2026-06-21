Miriam Represas, experta capilar: "Muchas mujeres con menopausia llegan tarde ya que desconocen cómo afecta al pelo"

La experta en salud capilar aclara las dudas sobre este problema que muchos sufren en silencio. Cedida

Las claves

Las claves Generado con IA La menopausia afecta al cabello de las mujeres, causando pérdida de densidad y caída más intensa, aunque muchas desconocen esta relación. Las mujeres suelen acudir a consulta capilar cuando el problema ya está avanzado debido al desconocimiento sobre los efectos hormonales en el pelo. La experta Miriam Represas destaca la importancia de la prevención y recomienda realizar analíticas para adaptar el tratamiento capilar a cada caso. Cuidar la salud capilar debe ser tan prioritario como la piel, la alimentación o el bienestar emocional durante la menopausia.

Sofocos, cambios de humor, alteraciones del sueño o aumento de peso. La menopausia ha dejado de ser un tema tabú y cada vez son más las mujeres que se deciden a hablar abiertamente de esta inevitable etapa.

Sin embargo, más allá de estos síntomas, que suelen ser los más comentados entre quienes la padecen, la pérdida de densidad capilar es una de las preocupaciones que más inquieta cuando aparece.

Menos volumen, cabello más fino o una caída más intensa a diario son algunas de las señales que pueden acompañar a esta etapa que, en muchos casos, llega por sorpresa.

Un cambio que puede generar inseguridad y que, según explica la experta capilar Miriam Represas a EL ESPAÑOL, suele abordarse demasiado tarde.

Mientras que los hombres suelen estar más familiarizados con la caída capilar a lo largo de su vida, las mujeres no siempre relacionan los cambios de su melena con las variaciones hormonales que les acompañan con el paso de los años.

Los hombres están más concienciados de este problema. Clínica Neocapilar.

La razón es sencilla. Y es que la mayoría de mujeres no saben que la menopausia también afecta al cabello.

"Nosotros vemos aquí mucho más a los hombres, eso está claro. Nuestro diario es rodeado de hombres", asegura Represas. Pero eso no significa que ellas no sufran este tipo de problemas.

Es cierto que, aunque cada vez es más común, la realidad es que los hombres están más concienciados sobre este inconveniente y sus tratamientos.

"También es cierto que a las mujeres, la caída del pelo nos aparece en otra fase mucho más tardía que a los hombres", reflexiona la experta, asegurando que principalmente es una cuestión de desconocimiento.

"Las hormonas nos afectan constantemente", y no podemos ser ajenas a ello.

Nos acostumbramos a ver los cambios durante el embarazo, cuando el cabello suele verse más fuerte y brillante, pero después también aparecen, y de manera completamente contraria.

Un trasplante capilar de cuero cabelludo en clínica Neocapilar. Cedida

"Aunque con el embarazo normalmente mejoramos, después en el posparto pues evidentemente empeora y afecta muchísimo, al igual que ocurre en el periodo de menopausia", detalla Represas.

Sin embargo, en el caso de esta etapa, la caída del cabello suele ir acompañada de otros cambios que afectan a la autoestima y al bienestar general en el día a día.

Para muchas mujeres, ver cómo el cabello pierde ese volumen que siempre han cuidado, acaba afectando a la confianza e imagen que tienen de sí mismas.

"Las mujeres somos hormonas, bailando todo el rato y nos afecta muchísimo" Miriam Represas, directora de la clínica Neocapilar

Aun así, lo que más preocupa a la experta es que muchas pacientes llegan a consulta cuando el proceso ya está avanzado.

"Lo vemos mucho en la consulta. La razón es que muchas veces no conocen realmente los cambios por los que va a pasar tu cuerpo", aclara la especialista.

Por eso insiste en la importancia de adelantarse a los síntomas y entender que la salud capilar también forma parte de ese cuidado tan explícito que tienen que hacer de ellas mismas durante la menopausia.

La buena noticia es que existen soluciones y que la prevención puede marcar la diferencia. El primer paso, explica Represas, es conocer qué ocurre en el organismo.

"Lo primero que tenemos que hacer es una analítica, porque es muy importante saber cómo está por dentro". Solo así puede diseñarse un tratamiento adaptado a cada mujer.

Porque, igual que se cuida la piel, la alimentación o el bienestar emocional en esta etapa, el cabello es una seña de identidad y "también merece esa atención", concluye la especialista.