Miriam, experta capilar: "Cada vez vemos más jóvenes con problemas de pelo por estrés y hábitos de vida"

Las claves

Las claves Generado con IA Cada vez más jóvenes consultan por caída de cabello, relacionada con estrés, hábitos de vida poco saludables y falta de descanso. Aumenta la conciencia preventiva: los jóvenes buscan ayuda antes de que el problema sea evidente, rompiendo el tabú de generaciones anteriores. La pérdida de cabello no solo afecta la imagen, también puede impactar en la autoestima y las relaciones sociales. El diagnóstico personalizado es clave, ya que no todos requieren tratamientos complejos; a menudo bastan cambios en la nutrición o terapias específicas.

Durante años, la caída del cabello fue una preocupación asociada principalmente a la edad. Sin embargo, ahora la realidad ha cambiado.

Hoy, cada vez más jóvenes prestan atención a la salud de su pelo y acuden a consulta en busca de respuestas ante una pérdida de densidad que, en muchos casos, está relacionada con factores como el estrés, cambios hormonales y en especial, el ritmo de vida.

Las largas jornadas de estudio o trabajo, la presión social, la falta de descanso y unos hábitos poco saludables pueden acabar reflejándose en el espejo.

Y es que el cabello, al igual que ocurre con la piel, también es capaz de mostrar señales de que algo no va bien.

Sin embargo, lejos de esperar a que el problema sea evidente, ahora los jóvenes optan ahora por actuar de forma preventiva.

Así lo explica Miriam Represas, directora clínica y fundadora de Neocapilar a EL ESPAÑOL, asegurando que la tendencia ha cambiado ya que lo ve a diario en consulta.

"Los jóvenes ya no esperan a que la caída capilar sea evidente. Existe una mayor concienciación y eso es lo que nos ayuda a que los jóvenes vengan antes a consulta, sin duda, hay una actitud mucho más preventiva", detalla la experta.

Un problema que antes era tabú en la sociedad. Clínica Neocapilar.

Para la especialista, existe una diferencia clara respecto a generaciones anteriores. Antes, la pérdida de cabello solía asumirse con resignación, ahora, en cambio, los jóvenes quieren conocer qué está ocurriendo y qué opciones tienen a su alcance.

Además, las redes sociales han contribuido a normalizar conversaciones que antes apenas se tenían.

"Yo creo que antes se veía esto con resignación, es decir, me voy a quedar calvo y es lo que hay. Ahora ellos dicen, no quiero ser calvo. Y es que hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad en la que la imagen tiene un peso importantísimo", aclara Represas.

Sin embargo, la especialista insiste en que reducir esta preocupación a una cuestión estética sería un error. La pérdida de cabello puede afectar a la confianza, la autoestima y la forma en la que una persona se relaciona con los demás, especialmente en edades tempranas.

"Por eso es muy importante que detrás de cada consulta no haya una cuestión de vanidad, sino una persona que desea sentirse bien consigo misma, que se preocupa por la caída capilar y que, por lo tanto, debe ser escuchada y atendida de manera honesta y sincera", detalla la especialista.

No obstante, uno de los aspectos que más destaca Represas es la necesidad de individualizar cada caso. No todas las personas que acuden a consulta necesitan un injerto capilar ni un tratamiento complejo.

En muchos casos, la solución pasa por corregir déficits nutricionales, controlar factores desencadenantes o recurrir a terapias médicas específicas.

"Muchas veces nos vienen niños de 20-25 años que quieren un trasplante capilar y no necesitan un trasplante capilar. Entonces tú también como profesional y como centro médico tienes que ser honesto y decirle, oye Pedro, no necesitas un trasplante capilar, lo que necesitas son unas vitaminas, medicación biooral, o biotópica, o un tratamiento clínico como es la terapia capilar", explica Miriam.

Los expertos aseguran que lo primero que hay que hacer es pedir un diagnóstico. Clínica Neocapilar.

Sin embargo, tener acceso a tanta información con un solo clic pasa factura. Muchos han leído sobre alopecia, tratamientos o medicamentos antes de hablar con un especialista y piensan que ya tienen la solución.

Y aunque informarse puede ser un primer paso útil, la experta recuerda que no todo lo que circula en redes sociales es aplicable a cualquier persona, por lo que lo más importante es "recurrir a un especialista".

Pues, la caída del cabello puede tener múltiples causas y cada una requiere un abordaje diferente, aplicado de manera personal.

Estrés, cambios hormonales, déficits nutricionales, factores genéticos o determinadas enfermedades pueden estar detrás de un mismo síntoma. "Entonces es muy importante saber el origen. ¿Dónde está la causa? ¿Por qué se te cae el pelo?".

Solo a partir de un diagnóstico adecuado es posible decidir si es necesario iniciar un tratamiento, realizar cambios en el estilo de vida o, simplemente, esperar a que se trate de una caída temporal. Porque "entender el problema es siempre el primer paso para encontrar la solución adecuada".