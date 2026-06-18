Xavier Guix, psicólogo: "Al cumplir los 50 años se produce una crisis porque de repente quieres ser tú mismo"

Las claves

Las claves Generado con IA Xavier Guix afirma que las crisis vitales no son fracasos, sino oportunidades naturales para replantearse la vida y descubrir la propia identidad. Según Guix, cada década trae desafíos únicos, desde el paso a la adultez a los 21 hasta la reflexión sobre deseos y expectativas en los 30. Alrededor de los 50 años surge una fuerte necesidad de autenticidad y de elegir conscientemente con quién y en qué invertir tiempo y energía. El psicólogo advierte que la presión social y las redes pueden hacer que personas jóvenes se sientan mayores o fracasadas antes de tiempo.

Las llamadas crisis vitales suelen interpretarse como momentos difíciles, pero para el psicólogo y divulgador Xavier Guix representan algo muy distinto. En su opinión, son etapas naturales que impulsan a las personas a revisar su vida y replantearse quiénes son realmente.

Durante una conversación en el pódcast Tranquilla ment de RAC1, Guix analizó cómo cambian las prioridades a medida que pasan los años. Según explica, cada década plantea desafíos distintos que obligan a adaptarse y a tomar nuevas decisiones.

El especialista sostiene que uno de los primeros grandes cambios llega alrededor de los 21 años. Es entonces cuando muchas personas dejan atrás definitivamente la adolescencia y comienzan a asumir responsabilidades propias de la vida adulta.

Más adelante aparece otra etapa marcada por las dudas y la reflexión. En torno a los 30 años, muchas personas empiezan a cuestionarse si el camino elegido coincide realmente con sus deseos o responde a expectativas externas.

Para Guix, el problema no es atravesar estas crisis, sino interpretarlas como un fracaso personal. Considera que forman parte del desarrollo humano y pueden convertirse en una oportunidad para comprender mejor las propias necesidades y aspiraciones.

La crisis de los 50

A partir de los 40 años, y especialmente al acercarse a los 50, surge con frecuencia una necesidad creciente de autenticidad. Muchas personas dejan de centrarse en cumplir con lo que otros esperan para prestar atención a sus verdaderos deseos.

Ese proceso implica revisar decisiones tomadas durante años y preguntarse si siguen teniendo sentido. Aunque puede generar incomodidad o conflictos internos, también abre la puerta a una vida más coherente con la identidad personal.

Según explica el psicólogo, la llegada de los 50 marca un punto de inflexión especialmente significativo. La percepción del tiempo cambia y aparece una conciencia más clara sobre cómo invertir la energía disponible en relaciones y proyectos.

Guix resume esta etapa señalando que es fundamental tener claro con quién se quiere compartir el camino. La selección de prioridades se vuelve más exigente y aquello que no aporta valor pierde espacio en la vida cotidiana.

En este momento, añade, resulta necesario aceptar los cambios físicos, emocionales y vitales que acompañan al paso del tiempo. Resistirse a ellos puede aumentar el malestar y convertir una transición natural en una carga innecesaria.

El psicólogo también alerta sobre una realidad cada vez más frecuente: personas que se sienten mayores cuando apenas han cumplido 30 años. Atribuye este fenómeno a la presión social y a la cultura del éxito inmediato.

Las redes sociales, explica, alimentan comparaciones constantes que generan sensación de retraso o fracaso. Sin embargo, recuerda que cada etapa tiene dificultades y ventajas propias, y comprenderlo ayuda a afrontar el paso del tiempo con mayor serenidad.