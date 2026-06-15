Carlos Gutiérrez, veterinario: "Los dueños de un gato sufren un cóctel emocional que hace que quieras estar cerca de ellos"

Las claves

Las claves Generado con IA La presencia de un gato en casa eleva ligeramente el nivel de cortisol en los dueños, pero de forma positiva, aumentando la atención y el cuidado. El contacto con el gato, como las caricias, dispara la oxitocina, conocida como la hormona del amor, reforzando el vínculo emocional entre humano y felino. Este equilibrio hormonal crea un cóctel emocional único que explica la necesidad de estar cerca de los gatos y su efecto beneficioso en el bienestar humano. Los gatos utilizan miradas y ronroneos para influir en la mente de sus dueños, perfeccionando la comunicación y asegurando afecto y atención.

Los gatos han conquistado millones de hogares en todo el mundo, transformándose en auténticos reyes de la casa. Su misterioso comportamiento fascina a los científicos, quienes buscan desentrañar los mecanismos biológicos que hacen que su compañía resulte tan sumamente irresistible.

En este sentido, el veterinario Carlos Gutiérrez ha lanzado una advertencia que altera lo que creíamos saber sobre nuestras mascotas. Según explica en un vídeo publicado en su canal de YouTube, la simple presencia de un felino en el hogar puede elevar de forma ligera nuestro propio cortisol.

Esta sustancia, tradicionalmente etiquetada como la hormona del estrés nocivo, suele despertar alarmas entre los pacientes. Sin embargo, el experto matiza que este incremento no debe interpretarse como un factor dañino o un peligro real para la salud humana.

Al contrario de lo que ocurre en crisis perjudiciales, este repunte hormonal representa un tipo de activación sumamente suave. El organismo jamás se encuentra bajo una amenaza, sino que experimenta un estímulo positivo que agudiza adecuadamente todos nuestros sentidos.

De miradas a ronroneos

Esta sutil reacción biológica provoca que nos mantengamos más atentos y pendientes de lo que el animal necesita. Es un estado en el que el cuerpo humano se posiciona automáticamente en lo que los especialistas denominan el "modo cuidado".

Bajo este efecto, nos volvemos extremadamente receptivos a sus sutiles demandas de alimentación, juego o afecto continuo. No es una carga psicológica estresante, sino una predisposición natural y afectiva para garantizar el bienestar absoluto de nuestras mascotas.

Lo verdaderamente fascinante ocurre cuando este incremento moderado de cortisol coexiste con la liberación masiva de oxitocina. Esta última, conocida popularmente como la hormona del amor, se dispara inmediatamente cada vez que acariciamos a un gato.

La combinación simultánea de ambas sustancias genera una especie de cóctel emocional único en el sistema nervioso. Esta singular mezcla equilibra de manera perfecta la calma profunda que aporta el cariño con la atención focalizada que exige la mascota.

Este extraordinario balance neuroquímico refuerza el vínculo mutuo de una forma que la ciencia apenas empieza a comprender detalladamente. Es el motivo principal por el cual sentimos esa imperiosa necesidad de permanecer cerca de nuestros gatos de manera constante.

Diversos expertos coinciden en que los felinos poseen una capacidad asombrosa para influir en la mente de sus cuidadores. Ellos utilizan recursos muy sutiles, como el ronroneo o miradas fijas, para desencadenar estas respuestas hormonales tan placenteras.

Lejos de ser fríos o distantes, como erróneamente se suele pensar, estos animales han perfeccionado su comunicación a lo largo de los siglos. Saben perfectamente cómo resultar irresistibles, utilizando la biología humana a su favor para recibir constantes atenciones.

Así, la ciencia veterinaria demuestra que convivir con un felino altera positivamente nuestra química cerebral interna. No se trata de un engaño malicioso, sino de una maravillosa simbiosis donde el ser humano encuentra un bienestar emocional del todo inigualable.