Marruecos apuesta por las desaladoras: invierte más de 12.000 millones de euros para sacar agua potable del mar

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos invertirá más de 12.000 millones de euros en desaladoras, energía y trasvases para hacer frente a la sequía. El plan incluye desaladoras con capacidad conjunta de 900 millones de metros cúbicos anuales y una red para transportar agua entre regiones. Para 2030, Marruecos quiere que el 60% del agua potable provenga de la desalación de agua de mar, frente al 25% actual. El acuerdo contempla una línea eléctrica de 1.400 kilómetros y nuevas desaladoras en ciudades como Casablanca, Tánger y Nador.

Marruecos ha decidido convertir el agua en una cuestión de Estado. Después de años de sequía, el país prepara una de las mayores inversiones de su historia reciente para reforzar desaladoras, energía y trasvases con el mar como nuevo depósito estratégico.

El acuerdo supera los 12.000 millones de euros. Reuters cifró la operación en 130.000 millones de dírhams, unos 14.050 millones de dólares, dentro de un paquete firmado por ONEE, el Fondo Mohammed VI de Inversión, TAQA Morocco y Nareva.

La traducción europea ronda los 12.500 millones de euros, un “contrato del siglo” para saciar la sed de agua y energía de Marruecos tras siete años de sequía.

El matiz es importante: no todo el dinero va solo a desaladoras. El paquete mezcla agua y energía, porque Marruecos necesita producir agua dulce del mar, transportarla hacia zonas tensionadas y alimentar esas plantas con electricidad suficiente.

El corazón hídrico del acuerdo incluye nuevos proyectos de desalación de agua de mar y redes para mover recursos entre regiones. El programa prevé desaladoras con una capacidad conjunta de 900 millones de metros cúbicos anuales.

2,5 millones de metros cúbicos diarios

TAQA Morocco eleva esa misma idea al terreno técnico: el plan contempla unos 2,5 millones de metros cúbicos diarios adicionales de desalación y 2,2 millones de metros cúbicos diarios de transporte mediante proyectos de “autopista del agua”.

Marruecos ya no quiere depender solo de presas, lluvias y acuíferos, especialmente después de una sequía prolongada que redujo cosechas, castigó al ganado y obligó a acelerar sus planes hídricos.

La ambición va más allá de este contrato. El ministro de Agua, Nizar Baraka, explicó a Reuters que Marruecos quiere que en 2030 el 60% del agua potable proceda de agua de mar desalinizada, frente al 25% actual.

Para lograrlo, el país aspira a alcanzar 1.700 millones de metros cúbicos de agua desalinizada al año antes de que termine la década. Marruecos ya cuenta con plantas operativas, obras en marcha y nuevos proyectos previstos en distintas zonas costeras.

La gran desaladora de Casablanca funciona como símbolo del cambio. ACCIONA señala que la instalación producirá 300 millones de metros cúbicos al año, abastecerá a 7,5 millones de personas y usará ósmosis inversa alimentada por energía renovable.

La energía es una pieza decisiva. El acuerdo incluye una línea de alta tensión de 1.400 kilómetros y 3.000 megavatios para llevar electricidad desde el sur hacia el centro del país, además de nueva capacidad renovable.

La lectura territorial también es clara. El acuerdo prevé nuevas desaladoras en Tánger, Nador y zonas al sur de Agadir, además de un trasvase entre cuencas hacia regiones como Rabat y Casablanca.

La desalación, aun así, no es una solución mágica. Requiere energía, inversión, mantenimiento y una gestión cuidadosa de la salmuera, el residuo salino concentrado que puede afectar a ecosistemas marinos si se vierte sin control adecuado.

Por eso el plan marroquí combina desaladoras, electricidad, renovables y transporte de agua. La apuesta no consiste solo en sacar agua potable del mar, sino en construir un sistema capaz de llevarla donde hace falta.